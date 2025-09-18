Dagens BERA livepris er 2.577 USD. Spor prisoppdateringer for BERA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BERA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BERA livepris er 2.577 USD. Spor prisoppdateringer for BERA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BERA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BERA Pris(BERA)

1 BERA til USD livepris:

$2.569
$2.569$2.569
+1.90%1D
USD
BERA (BERA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:52:38 (UTC+8)

BERA (BERA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 2.48
$ 2.48$ 2.48
24 timer lav
$ 2.779
$ 2.779$ 2.779
24 timer høy

$ 2.48
$ 2.48$ 2.48

$ 2.779
$ 2.779$ 2.779

$ 14.993392867128291
$ 14.993392867128291$ 14.993392867128291

$ 1
$ 1$ 1

-2.72%

+1.90%

+11.26%

+11.26%

BERA (BERA) sanntidsprisen er $ 2.577. I løpet av de siste 24 timene har BERA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.48 og et toppnivå på $ 2.779, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BERA er $ 14.993392867128291, mens den rekordlave prisen er $ 1.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BERA endret seg med -2.72% i løpet av den siste timen, +1.90% over 24 timer og +11.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BERA (BERA) Markedsinformasjon

No.161

$ 324.85M
$ 324.85M$ 324.85M

$ 4.96M
$ 4.96M$ 4.96M

$ 1.31B
$ 1.31B$ 1.31B

126.06M
126.06M 126.06M

--
----

508,577,809.2936546
508,577,809.2936546 508,577,809.2936546

0.01%

BERACHAIN

Nåværende markedsverdi på BERA er $ 324.85M, med et 24-timers handelsvolum på $ 4.96M. Den sirkulerende forsyningen på BERA er 126.06M, med en total tilgang på 508577809.2936546. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.31B.

BERA (BERA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene BERA for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0479+1.90%
30 dager$ +0.381+17.34%
60 dager$ +0.132+5.39%
90 dager$ +0.841+48.44%
BERA Prisendring i dag

I dag registrerte BERA en endring på $ +0.0479 (+1.90%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BERA 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.381 (+17.34%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BERA 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BERA en endring på $ +0.132 (+5.39%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BERA 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.841+48.44% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for BERA (BERA)?

Sjekk ut BERA Prishistorikk-siden nå.

Hva er BERA (BERA)

Berachain is a high-performance EVM-Identical Layer 1 blockchain utilizing Proof-of-Liquidity (PoL), and built on top of the modular EVM-focused consensus client framework BeaconKit.

BERA er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BERA investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BERA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om BERA på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BERA kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BERA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BERA (BERA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BERA (BERA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BERA.

Sjekk BERAprisprognosen nå!

BERA (BERA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BERA (BERA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BERA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BERA (BERA)

Leter du etter hvordan du kjøperBERA? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BERA på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BERA til lokale valutaer

1 BERA(BERA) til VND
67,813.755
1 BERA(BERA) til AUD
A$3.89127
1 BERA(BERA) til GBP
1.90698
1 BERA(BERA) til EUR
2.19045
1 BERA(BERA) til USD
$2.577
1 BERA(BERA) til MYR
RM10.8234
1 BERA(BERA) til TRY
106.61049
1 BERA(BERA) til JPY
¥378.819
1 BERA(BERA) til ARS
ARS$3,800.86884
1 BERA(BERA) til RUB
214.4064
1 BERA(BERA) til INR
227.0337
1 BERA(BERA) til IDR
Rp42,949.98282
1 BERA(BERA) til KRW
3,599.14128
1 BERA(BERA) til PHP
147.04362
1 BERA(BERA) til EGP
￡E.124.10832
1 BERA(BERA) til BRL
R$13.70964
1 BERA(BERA) til CAD
C$3.53049
1 BERA(BERA) til BDT
313.72398
1 BERA(BERA) til NGN
3,851.99652
1 BERA(BERA) til COP
$10,027.23585
1 BERA(BERA) til ZAR
R.44.71095
1 BERA(BERA) til UAH
106.48164
1 BERA(BERA) til TZS
T.Sh.6,378.69348
1 BERA(BERA) til VES
Bs420.051
1 BERA(BERA) til CLP
$2,461.035
1 BERA(BERA) til PKR
Rs731.45568
1 BERA(BERA) til KZT
1,395.21357
1 BERA(BERA) til THB
฿82.05168
1 BERA(BERA) til TWD
NT$77.85117
1 BERA(BERA) til AED
د.إ9.45759
1 BERA(BERA) til CHF
Fr2.03583
1 BERA(BERA) til HKD
HK$20.02329
1 BERA(BERA) til AMD
֏986.2179
1 BERA(BERA) til MAD
.د.م23.24454
1 BERA(BERA) til MXN
$47.33949
1 BERA(BERA) til SAR
ريال9.66375
1 BERA(BERA) til ETB
Br369.97989
1 BERA(BERA) til KES
KSh332.89686
1 BERA(BERA) til JOD
د.أ1.827093
1 BERA(BERA) til PLN
9.32874
1 BERA(BERA) til RON
лв11.10687
1 BERA(BERA) til SEK
kr24.19803
1 BERA(BERA) til BGN
лв4.27782
1 BERA(BERA) til HUF
Ft855.564
1 BERA(BERA) til CZK
53.18928
1 BERA(BERA) til KWD
د.ك0.785985
1 BERA(BERA) til ILS
8.58141
1 BERA(BERA) til BOB
Bs17.80707
1 BERA(BERA) til AZN
4.3809
1 BERA(BERA) til TJS
SM24.12072
1 BERA(BERA) til GEL
6.9579
1 BERA(BERA) til AOA
Kz2,349.11589
1 BERA(BERA) til BHD
.د.ب0.971529
1 BERA(BERA) til BMD
$2.577
1 BERA(BERA) til DKK
kr16.33818
1 BERA(BERA) til HNL
L67.54317
1 BERA(BERA) til MUR
116.84118
1 BERA(BERA) til NAD
$44.71095
1 BERA(BERA) til NOK
kr25.58961
1 BERA(BERA) til NZD
$4.3809
1 BERA(BERA) til PAB
B/.2.577
1 BERA(BERA) til PGK
K10.77186
1 BERA(BERA) til QAR
ر.ق9.35451
1 BERA(BERA) til RSD
дин.256.59189
1 BERA(BERA) til UZS
soʻm31,814.79159
1 BERA(BERA) til ALL
L212.49942
1 BERA(BERA) til ANG
ƒ4.61283
1 BERA(BERA) til AWG
ƒ4.6386
1 BERA(BERA) til BBD
$5.154
1 BERA(BERA) til BAM
KM4.27782
1 BERA(BERA) til BIF
Fr7,692.345
1 BERA(BERA) til BND
$3.29856
1 BERA(BERA) til BSD
$2.577
1 BERA(BERA) til JMD
$413.37657
1 BERA(BERA) til KHR
10,349.38662
1 BERA(BERA) til KMF
Fr1,077.186
1 BERA(BERA) til LAK
56,021.73801
1 BERA(BERA) til LKR
Rs779.49096
1 BERA(BERA) til MDL
L42.5205
1 BERA(BERA) til MGA
Ar11,402.63229
1 BERA(BERA) til MOP
P20.64177
1 BERA(BERA) til MVR
39.4281
1 BERA(BERA) til MWK
MK4,473.95547
1 BERA(BERA) til MZN
MT164.6703
1 BERA(BERA) til NPR
Rs363.15084
1 BERA(BERA) til PYG
18,404.934
1 BERA(BERA) til RWF
Fr3,734.073
1 BERA(BERA) til SBD
$21.1314
1 BERA(BERA) til SCR
39.22194
1 BERA(BERA) til SRD
$98.15793
1 BERA(BERA) til SVC
$22.54875
1 BERA(BERA) til SZL
L44.71095
1 BERA(BERA) til TMT
m9.0195
1 BERA(BERA) til TND
د.ت7.49907
1 BERA(BERA) til TTD
$17.44629
1 BERA(BERA) til UGX
Sh9,040.116
1 BERA(BERA) til XAF
Fr1,435.389
1 BERA(BERA) til XCD
$6.9579
1 BERA(BERA) til XOF
Fr1,435.389
1 BERA(BERA) til XPF
Fr260.277
1 BERA(BERA) til BWP
P34.32564
1 BERA(BERA) til BZD
$5.17977
1 BERA(BERA) til CVE
$241.67106
1 BERA(BERA) til DJF
Fr458.706
1 BERA(BERA) til DOP
$159.82554
1 BERA(BERA) til DZD
د.ج333.7215
1 BERA(BERA) til FJD
$5.79825
1 BERA(BERA) til GNF
Fr22,407.015
1 BERA(BERA) til GTQ
Q19.73982
1 BERA(BERA) til GYD
$539.34033
1 BERA(BERA) til ISK
kr311.817

For en mer dyptgående forståelse av BERA, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell BERA nettside

Folk spør også: Andre spørsmål om BERA

Hvor mye er BERA (BERA) verdt i dag?
Live BERA prisen i USD er 2.577 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BERA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BERA til USD er $ 2.577. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BERA?
Markedsverdien for BERA er $ 324.85M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BERA?
Den sirkulerende forsyningen av BERA er 126.06M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBERA ?
BERA oppnådde en ATH-pris på 14.993392867128291 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BERA?
BERA så en ATL-pris på 1 USD.
Hva er handelsvolumet til BERA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BERA er $ 4.96M USD.
Vil BERA gå høyere i år?
BERA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BERA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:52:38 (UTC+8)

BERA (BERA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

