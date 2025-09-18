Dagens BounceBit livepris er 0.19371 USD. Spor prisoppdateringer for BB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BounceBit livepris er 0.19371 USD. Spor prisoppdateringer for BB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BounceBit Logo

BounceBit Pris(BB)

$0.19381
$0.19381$0.19381
-6.39%1D
BounceBit (BB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:50:00 (UTC+8)

BounceBit (BB) Prisinformasjon (USD)

$ 0.18529
$ 0.18529$ 0.18529
$ 0.21158
$ 0.21158$ 0.21158
$ 0.18529
$ 0.18529$ 0.18529

$ 0.21158
$ 0.21158$ 0.21158

$ 0.865452791517869
$ 0.865452791517869$ 0.865452791517869

$ 0.07349155026090788
$ 0.07349155026090788$ 0.07349155026090788

-0.32%

-6.39%

+18.10%

+18.10%

BounceBit (BB) sanntidsprisen er $ 0.19371. I løpet av de siste 24 timene har BB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.18529 og et toppnivå på $ 0.21158, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BB er $ 0.865452791517869, mens den rekordlave prisen er $ 0.07349155026090788.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BB endret seg med -0.32% i løpet av den siste timen, -6.39% over 24 timer og +18.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BounceBit (BB) Markedsinformasjon

$ 153.58M
$ 153.58M$ 153.58M

$ 6.27M
$ 6.27M$ 6.27M

$ 406.79M
$ 406.79M$ 406.79M

792.82M
792.82M 792.82M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

37.75%

Nåværende markedsverdi på BounceBit er $ 153.58M, med et 24-timers handelsvolum på $ 6.27M. Den sirkulerende forsyningen på BB er 792.82M, med en total tilgang på 2100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 406.79M.

BounceBit (BB) Prishistorikk USD

Spor prisendringene BounceBit for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0132298-6.39%
30 dager$ +0.07752+66.71%
60 dager$ +0.0745+62.49%
90 dager$ +0.11408+143.26%
BounceBit Prisendring i dag

I dag registrerte BB en endring på $ -0.0132298 (-6.39%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BounceBit 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.07752 (+66.71%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BounceBit 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BB en endring på $ +0.0745 (+62.49%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BounceBit 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.11408+143.26% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for BounceBit (BB)?

Sjekk ut BounceBit Prishistorikk-siden nå.

Hva er BounceBit (BB)

BounceBit is a BTC restaking chain with an innovative CeDefi framework. Through a CeFi + DeFi framework, BounceBit empowers BTC holders to earn yield across multiple sources.

BounceBit er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BounceBit investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

- Sjekk BB Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om BounceBit på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BounceBit kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BounceBit Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BounceBit (BB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BounceBit (BB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BounceBit.

Sjekk BounceBitprisprognosen nå!

BounceBit (BB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BounceBit (BB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BB tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BounceBit (BB)

Leter du etter hvordan du kjøperBounceBit? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BounceBit på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BB til lokale valutaer

BounceBit Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BounceBit, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell BounceBit nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om BounceBit

Hvor mye er BounceBit (BB) verdt i dag?
Live BB prisen i USD er 0.19371 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BB til USD er $ 0.19371. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BounceBit?
Markedsverdien for BB er $ 153.58M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BB?
Den sirkulerende forsyningen av BB er 792.82M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBB ?
BB oppnådde en ATH-pris på 0.865452791517869 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BB?
BB så en ATL-pris på 0.07349155026090788 USD.
Hva er handelsvolumet til BB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BB er $ 6.27M USD.
Vil BB gå høyere i år?
BB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:50:00 (UTC+8)

BounceBit (BB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

