BounceBit (BB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BounceBit (BB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

BounceBit (BB) Informasjon BounceBit is a BTC restaking chain with an innovative CeDefi framework. Through a CeFi + DeFi framework, BounceBit empowers BTC holders to earn yield across multiple sources. Offisiell nettside: https://bouncebit.io/ Teknisk dokument: https://docs.bouncebit.io/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/76SYfdi8jT84GqxuTqu7FuyA4GQbrto1pLDGQKsy8K12 Kjøp BB nå!

BounceBit (BB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BounceBit (BB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 169.24M $ 169.24M $ 169.24M Total forsyning: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Sirkulerende forsyning: $ 793.51M $ 793.51M $ 793.51M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 447.89M $ 447.89M $ 447.89M All-time high: $ 0.87799 $ 0.87799 $ 0.87799 All-Time Low: $ 0.07349155026090788 $ 0.07349155026090788 $ 0.07349155026090788 Nåværende pris: $ 0.21328 $ 0.21328 $ 0.21328 Lær mer om BounceBit (BB) pris

BounceBit (BB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BounceBit (BB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BBs tokenomics, kan du utforske BB tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BB Interessert i å legge til BounceBit (BB) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BB, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BB på MEXC nå!

BounceBit (BB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BB nå!

BB prisforutsigelse Vil du vite hvor BB kan være på vei? Vår BB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BB tokenets prisforutsigelse nå!

