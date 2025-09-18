Hva er FC Barcelona FT (BAR)

FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges.

FC Barcelona FT (BAR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FC Barcelona FT (BAR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BAR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe FC Barcelona FT (BAR)

Folk spør også: Andre spørsmål om FC Barcelona FT Hvor mye er FC Barcelona FT (BAR) verdt i dag? Live BAR prisen i USD er 1.133 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BAR-til-USD-pris? $ 1.133 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BAR til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for FC Barcelona FT? Markedsverdien for BAR er $ 16.33M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BAR? Den sirkulerende forsyningen av BAR er 14.41M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBAR ? BAR oppnådde en ATH-pris på 79.25934055 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BAR? BAR så en ATL-pris på 0.991574489714179 USD . Hva er handelsvolumet til BAR? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BAR er $ 239.13K USD . Vil BAR gå høyere i år? BAR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BAR prisprognosen for en mer grundig analyse.

FC Barcelona FT (BAR) Viktige bransjeoppdateringer

