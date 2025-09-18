Dagens FC Barcelona FT livepris er 1.133 USD. Spor prisoppdateringer for BAR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BAR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens FC Barcelona FT livepris er 1.133 USD. Spor prisoppdateringer for BAR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BAR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 BAR til USD livepris:

$1.133
$1.133$1.133
0.00%1D
USD
FC Barcelona FT (BAR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:00:54 (UTC+8)

FC Barcelona FT (BAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.127
$ 1.127$ 1.127
24 timer lav
$ 1.143
$ 1.143$ 1.143
24 timer høy

$ 1.127
$ 1.127$ 1.127

$ 1.143
$ 1.143$ 1.143

$ 79.25934055
$ 79.25934055$ 79.25934055

$ 0.991574489714179
$ 0.991574489714179$ 0.991574489714179

+0.08%

0.00%

-0.53%

-0.53%

FC Barcelona FT (BAR) sanntidsprisen er $ 1.133. I løpet av de siste 24 timene har BAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.127 og et toppnivå på $ 1.143, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAR er $ 79.25934055, mens den rekordlave prisen er $ 0.991574489714179.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAR endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -0.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FC Barcelona FT (BAR) Markedsinformasjon

No.1008

$ 16.33M
$ 16.33M$ 16.33M

$ 239.13K
$ 239.13K$ 239.13K

$ 45.27M
$ 45.27M$ 45.27M

14.41M
14.41M 14.41M

39,960,000
39,960,000 39,960,000

CHZ

Nåværende markedsverdi på FC Barcelona FT er $ 16.33M, med et 24-timers handelsvolum på $ 239.13K. Den sirkulerende forsyningen på BAR er 14.41M, med en total tilgang på 39960000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.27M.

FC Barcelona FT (BAR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene FC Barcelona FT for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.112-9.00%
60 dager$ -0.001-0.09%
90 dager$ +0.071+6.68%
FC Barcelona FT Prisendring i dag

I dag registrerte BAR en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

FC Barcelona FT 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.112 (-9.00%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

FC Barcelona FT 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BAR en endring på $ -0.001 (-0.09%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

FC Barcelona FT 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.071+6.68% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for FC Barcelona FT (BAR)?

Sjekk ut FC Barcelona FT Prishistorikk-siden nå.

Hva er FC Barcelona FT (BAR)

FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges.

FC Barcelona FT er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere FC Barcelona FT investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BAR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om FC Barcelona FT på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din FC Barcelona FT kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

FC Barcelona FT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FC Barcelona FT (BAR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FC Barcelona FT (BAR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FC Barcelona FT.

Sjekk FC Barcelona FTprisprognosen nå!

FC Barcelona FT (BAR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FC Barcelona FT (BAR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BAR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe FC Barcelona FT (BAR)

Leter du etter hvordan du kjøperFC Barcelona FT? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe FC Barcelona FT på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BAR til lokale valutaer

1 FC Barcelona FT(BAR) til VND
29,814.895
1 FC Barcelona FT(BAR) til AUD
A$1.71083
1 FC Barcelona FT(BAR) til GBP
0.83842
1 FC Barcelona FT(BAR) til EUR
0.96305
1 FC Barcelona FT(BAR) til USD
$1.133
1 FC Barcelona FT(BAR) til MYR
RM4.7586
1 FC Barcelona FT(BAR) til TRY
46.87221
1 FC Barcelona FT(BAR) til JPY
¥166.551
1 FC Barcelona FT(BAR) til ARS
ARS$1,671.08436
1 FC Barcelona FT(BAR) til RUB
94.6055
1 FC Barcelona FT(BAR) til INR
99.80597
1 FC Barcelona FT(BAR) til IDR
Rp18,883.32578
1 FC Barcelona FT(BAR) til KRW
1,584.6138
1 FC Barcelona FT(BAR) til PHP
64.66031
1 FC Barcelona FT(BAR) til EGP
￡E.54.56528
1 FC Barcelona FT(BAR) til BRL
R$6.02756
1 FC Barcelona FT(BAR) til CAD
C$1.55221
1 FC Barcelona FT(BAR) til BDT
137.93142
1 FC Barcelona FT(BAR) til NGN
1,693.56308
1 FC Barcelona FT(BAR) til COP
$4,425.78125
1 FC Barcelona FT(BAR) til ZAR
R.19.64622
1 FC Barcelona FT(BAR) til UAH
46.81556
1 FC Barcelona FT(BAR) til TZS
T.Sh.2,804.44692
1 FC Barcelona FT(BAR) til VES
Bs184.679
1 FC Barcelona FT(BAR) til CLP
$1,082.015
1 FC Barcelona FT(BAR) til PKR
Rs321.59072
1 FC Barcelona FT(BAR) til KZT
613.41753
1 FC Barcelona FT(BAR) til THB
฿36.09738
1 FC Barcelona FT(BAR) til TWD
NT$34.25059
1 FC Barcelona FT(BAR) til AED
د.إ4.15811
1 FC Barcelona FT(BAR) til CHF
Fr0.89507
1 FC Barcelona FT(BAR) til HKD
HK$8.80341
1 FC Barcelona FT(BAR) til AMD
֏433.5991
1 FC Barcelona FT(BAR) til MAD
.د.م10.21966
1 FC Barcelona FT(BAR) til MXN
$20.81321
1 FC Barcelona FT(BAR) til SAR
ريال4.24875
1 FC Barcelona FT(BAR) til ETB
Br162.66481
1 FC Barcelona FT(BAR) til KES
KSh146.36094
1 FC Barcelona FT(BAR) til JOD
د.أ0.803297
1 FC Barcelona FT(BAR) til PLN
4.11279
1 FC Barcelona FT(BAR) til RON
лв4.89456
1 FC Barcelona FT(BAR) til SEK
kr10.66153
1 FC Barcelona FT(BAR) til BGN
лв1.88078
1 FC Barcelona FT(BAR) til HUF
Ft377.15304
1 FC Barcelona FT(BAR) til CZK
23.44177
1 FC Barcelona FT(BAR) til KWD
د.ك0.345565
1 FC Barcelona FT(BAR) til ILS
3.77289
1 FC Barcelona FT(BAR) til BOB
Bs7.82903
1 FC Barcelona FT(BAR) til AZN
1.9261
1 FC Barcelona FT(BAR) til TJS
SM10.60488
1 FC Barcelona FT(BAR) til GEL
3.0591
1 FC Barcelona FT(BAR) til AOA
Kz1,032.80881
1 FC Barcelona FT(BAR) til BHD
.د.ب0.427141
1 FC Barcelona FT(BAR) til BMD
$1.133
1 FC Barcelona FT(BAR) til DKK
kr7.19455
1 FC Barcelona FT(BAR) til HNL
L29.69593
1 FC Barcelona FT(BAR) til MUR
51.37022
1 FC Barcelona FT(BAR) til NAD
$19.65755
1 FC Barcelona FT(BAR) til NOK
kr11.27335
1 FC Barcelona FT(BAR) til NZD
$1.9261
1 FC Barcelona FT(BAR) til PAB
B/.1.133
1 FC Barcelona FT(BAR) til PGK
K4.73594
1 FC Barcelona FT(BAR) til QAR
ر.ق4.11279
1 FC Barcelona FT(BAR) til RSD
дин.113.02808
1 FC Barcelona FT(BAR) til UZS
soʻm13,987.64411
1 FC Barcelona FT(BAR) til ALL
L93.42718
1 FC Barcelona FT(BAR) til ANG
ƒ2.02807
1 FC Barcelona FT(BAR) til AWG
ƒ2.0394
1 FC Barcelona FT(BAR) til BBD
$2.266
1 FC Barcelona FT(BAR) til BAM
KM1.88078
1 FC Barcelona FT(BAR) til BIF
Fr3,382.005
1 FC Barcelona FT(BAR) til BND
$1.45024
1 FC Barcelona FT(BAR) til BSD
$1.133
1 FC Barcelona FT(BAR) til JMD
$181.74453
1 FC Barcelona FT(BAR) til KHR
4,550.19598
1 FC Barcelona FT(BAR) til KMF
Fr473.594
1 FC Barcelona FT(BAR) til LAK
24,630.43429
1 FC Barcelona FT(BAR) til LKR
Rs342.70984
1 FC Barcelona FT(BAR) til MDL
L18.6945
1 FC Barcelona FT(BAR) til MGA
Ar5,013.26441
1 FC Barcelona FT(BAR) til MOP
P9.07533
1 FC Barcelona FT(BAR) til MVR
17.3349
1 FC Barcelona FT(BAR) til MWK
MK1,967.01263
1 FC Barcelona FT(BAR) til MZN
MT72.3987
1 FC Barcelona FT(BAR) til NPR
Rs159.66236
1 FC Barcelona FT(BAR) til PYG
8,091.886
1 FC Barcelona FT(BAR) til RWF
Fr1,641.717
1 FC Barcelona FT(BAR) til SBD
$9.2906
1 FC Barcelona FT(BAR) til SCR
17.24426
1 FC Barcelona FT(BAR) til SRD
$43.15597
1 FC Barcelona FT(BAR) til SVC
$9.91375
1 FC Barcelona FT(BAR) til SZL
L19.65755
1 FC Barcelona FT(BAR) til TMT
m3.9655
1 FC Barcelona FT(BAR) til TND
د.ت3.29703
1 FC Barcelona FT(BAR) til TTD
$7.67041
1 FC Barcelona FT(BAR) til UGX
Sh3,974.564
1 FC Barcelona FT(BAR) til XAF
Fr632.214
1 FC Barcelona FT(BAR) til XCD
$3.0591
1 FC Barcelona FT(BAR) til XOF
Fr632.214
1 FC Barcelona FT(BAR) til XPF
Fr114.433
1 FC Barcelona FT(BAR) til BWP
P15.09156
1 FC Barcelona FT(BAR) til BZD
$2.27733
1 FC Barcelona FT(BAR) til CVE
$106.25274
1 FC Barcelona FT(BAR) til DJF
Fr201.674
1 FC Barcelona FT(BAR) til DOP
$70.26866
1 FC Barcelona FT(BAR) til DZD
د.ج146.79148
1 FC Barcelona FT(BAR) til FJD
$2.54925
1 FC Barcelona FT(BAR) til GNF
Fr9,851.435
1 FC Barcelona FT(BAR) til GTQ
Q8.67878
1 FC Barcelona FT(BAR) til GYD
$237.12557
1 FC Barcelona FT(BAR) til ISK
kr137.093

FC Barcelona FT Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av FC Barcelona FT, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell FC Barcelona FT nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om FC Barcelona FT

Hvor mye er FC Barcelona FT (BAR) verdt i dag?
Live BAR prisen i USD er 1.133 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BAR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BAR til USD er $ 1.133. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FC Barcelona FT?
Markedsverdien for BAR er $ 16.33M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BAR?
Den sirkulerende forsyningen av BAR er 14.41M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBAR ?
BAR oppnådde en ATH-pris på 79.25934055 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BAR?
BAR så en ATL-pris på 0.991574489714179 USD.
Hva er handelsvolumet til BAR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BAR er $ 239.13K USD.
Vil BAR gå høyere i år?
BAR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BAR prisprognosen for en mer grundig analyse.
FC Barcelona FT (BAR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BAR-til-USD-kalkulator

Beløp

BAR
BAR
USD
USD

1 BAR = 1.133 USD

Handle BAR

BARUSDT
$1.133
$1.133$1.133
-0.08%

