FC Barcelona FT (BAR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FC Barcelona FT (BAR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

FC Barcelona FT (BAR) Informasjon FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges. Offisiell nettside: https://chiliz.com Blokkutforsker: https://chiliscan.com/token/0xfd3c73b3b09d418841dd6aff341b2d6e3aba433b Kjøp BAR nå!

FC Barcelona FT (BAR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FC Barcelona FT (BAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.76M $ 15.76M $ 15.76M Total forsyning: $ 39.96M $ 39.96M $ 39.96M Sirkulerende forsyning: $ 14.41M $ 14.41M $ 14.41M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 43.72M $ 43.72M $ 43.72M All-time high: $ 6.42 $ 6.42 $ 6.42 All-Time Low: $ 0.991574489714179 $ 0.991574489714179 $ 0.991574489714179 Nåværende pris: $ 1.094 $ 1.094 $ 1.094 Lær mer om FC Barcelona FT (BAR) pris

FC Barcelona FT (BAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FC Barcelona FT (BAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BARs tokenomics, kan du utforske BAR tokenets livepris!

FC Barcelona FT (BAR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BAR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BAR nå!

