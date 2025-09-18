Dagens Bad Idea AI livepris er 0.00000000744 USD. Spor prisoppdateringer for BAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bad Idea AI livepris er 0.00000000744 USD. Spor prisoppdateringer for BAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Bad Idea AI Pris(BAD)

$0.00000000744
0.00%1D
Bad Idea AI (BAD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:00:31 (UTC+8)

Bad Idea AI (BAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00000000739
$ 0.00000000739$ 0.00000000739
24 timer lav
$ 0.00000000769
$ 0.00000000769$ 0.00000000769
24 timer høy

$ 0.00000000739
$ 0.00000000739$ 0.00000000739

$ 0.00000000769
$ 0.00000000769$ 0.00000000769

$ 0.00000019534950314
$ 0.00000019534950314$ 0.00000019534950314

$ 0.000000000065979197
$ 0.000000000065979197$ 0.000000000065979197

-0.41%

0.00%

+0.40%

+0.40%

Bad Idea AI (BAD) sanntidsprisen er $ 0.00000000744. I løpet av de siste 24 timene har BAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000000739 og et toppnivå på $ 0.00000000769, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAD er $ 0.00000019534950314, mens den rekordlave prisen er $ 0.000000000065979197.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAD endret seg med -0.41% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +0.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bad Idea AI (BAD) Markedsinformasjon

No.1495

$ 4.60M
$ 4.60M$ 4.60M

$ 23.17K
$ 23.17K$ 23.17K

$ 6.18M
$ 6.18M$ 6.18M

618.73T
618.73T 618.73T

831,041,059,897,327
831,041,059,897,327 831,041,059,897,327

829,489,818,339,148
829,489,818,339,148 829,489,818,339,148

74.45%

ETH

Nåværende markedsverdi på Bad Idea AI er $ 4.60M, med et 24-timers handelsvolum på $ 23.17K. Den sirkulerende forsyningen på BAD er 618.73T, med en total tilgang på 829489818339148. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.18M.

Bad Idea AI (BAD) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Bad Idea AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.00000000074-9.05%
60 dager$ -0.00000000425-36.36%
90 dager$ -0.00000000296-28.47%
Bad Idea AI Prisendring i dag

I dag registrerte BAD en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Bad Idea AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00000000074 (-9.05%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Bad Idea AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BAD en endring på $ -0.00000000425 (-36.36%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Bad Idea AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00000000296-28.47% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Bad Idea AI (BAD)?

Sjekk ut Bad Idea AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er Bad Idea AI (BAD)

$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.

Bad Idea AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Bad Idea AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BAD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Bad Idea AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Bad Idea AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Bad Idea AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bad Idea AI (BAD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bad Idea AI (BAD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bad Idea AI.

Sjekk Bad Idea AIprisprognosen nå!

Bad Idea AI (BAD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bad Idea AI (BAD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BAD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Bad Idea AI (BAD)

Leter du etter hvordan du kjøperBad Idea AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Bad Idea AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BAD til lokale valutaer

1 Bad Idea AI(BAD) til VND
0.0001957836
1 Bad Idea AI(BAD) til AUD
A$0.0000000112344
1 Bad Idea AI(BAD) til GBP
0.0000000055056
1 Bad Idea AI(BAD) til EUR
0.000000006324
1 Bad Idea AI(BAD) til USD
$0.00000000744
1 Bad Idea AI(BAD) til MYR
RM0.000000031248
1 Bad Idea AI(BAD) til TRY
0.0000003077928
1 Bad Idea AI(BAD) til JPY
¥0.00000109368
1 Bad Idea AI(BAD) til ARS
ARS$0.0000109734048
1 Bad Idea AI(BAD) til RUB
0.0000006189336
1 Bad Idea AI(BAD) til INR
0.0000006553896
1 Bad Idea AI(BAD) til IDR
Rp0.0001239999504
1 Bad Idea AI(BAD) til KRW
0.000010405584
1 Bad Idea AI(BAD) til PHP
0.0000004246008
1 Bad Idea AI(BAD) til EGP
￡E.0.0000003583104
1 Bad Idea AI(BAD) til BRL
R$0.0000000395808
1 Bad Idea AI(BAD) til CAD
C$0.0000000101928
1 Bad Idea AI(BAD) til BDT
0.0000009057456
1 Bad Idea AI(BAD) til NGN
0.0000111210144
1 Bad Idea AI(BAD) til COP
$0.0000290625
1 Bad Idea AI(BAD) til ZAR
R.0.0000001290096
1 Bad Idea AI(BAD) til UAH
0.0000003074208
1 Bad Idea AI(BAD) til TZS
T.Sh.0.0000184157856
1 Bad Idea AI(BAD) til VES
Bs0.00000121272
1 Bad Idea AI(BAD) til CLP
$0.0000071052
1 Bad Idea AI(BAD) til PKR
Rs0.0000021117696
1 Bad Idea AI(BAD) til KZT
0.0000040280904
1 Bad Idea AI(BAD) til THB
฿0.0000002370384
1 Bad Idea AI(BAD) til TWD
NT$0.0000002249112
1 Bad Idea AI(BAD) til AED
د.إ0.0000000273048
1 Bad Idea AI(BAD) til CHF
Fr0.0000000058776
1 Bad Idea AI(BAD) til HKD
HK$0.0000000578088
1 Bad Idea AI(BAD) til AMD
֏0.000002847288
1 Bad Idea AI(BAD) til MAD
.د.م0.0000000671088
1 Bad Idea AI(BAD) til MXN
$0.0000001366728
1 Bad Idea AI(BAD) til SAR
ريال0.0000000279
1 Bad Idea AI(BAD) til ETB
Br0.0000010681608
1 Bad Idea AI(BAD) til KES
KSh0.0000009610992
1 Bad Idea AI(BAD) til JOD
د.أ0.00000000527496
1 Bad Idea AI(BAD) til PLN
0.0000000270072
1 Bad Idea AI(BAD) til RON
лв0.0000000321408
1 Bad Idea AI(BAD) til SEK
kr0.0000000700104
1 Bad Idea AI(BAD) til BGN
лв0.0000000123504
1 Bad Idea AI(BAD) til HUF
Ft0.0000024766272
1 Bad Idea AI(BAD) til CZK
0.0000001539336
1 Bad Idea AI(BAD) til KWD
د.ك0.0000000022692
1 Bad Idea AI(BAD) til ILS
0.0000000247752
1 Bad Idea AI(BAD) til BOB
Bs0.0000000514104
1 Bad Idea AI(BAD) til AZN
0.000000012648
1 Bad Idea AI(BAD) til TJS
SM0.0000000696384
1 Bad Idea AI(BAD) til GEL
0.000000020088
1 Bad Idea AI(BAD) til AOA
Kz0.0000067820808
1 Bad Idea AI(BAD) til BHD
.د.ب0.00000000280488
1 Bad Idea AI(BAD) til BMD
$0.00000000744
1 Bad Idea AI(BAD) til DKK
kr0.000000047244
1 Bad Idea AI(BAD) til HNL
L0.0000001950024
1 Bad Idea AI(BAD) til MUR
0.0000003373296
1 Bad Idea AI(BAD) til NAD
$0.000000129084
1 Bad Idea AI(BAD) til NOK
kr0.000000074028
1 Bad Idea AI(BAD) til NZD
$0.000000012648
1 Bad Idea AI(BAD) til PAB
B/.0.00000000744
1 Bad Idea AI(BAD) til PGK
K0.0000000310992
1 Bad Idea AI(BAD) til QAR
ر.ق0.0000000270072
1 Bad Idea AI(BAD) til RSD
дин.0.0000007422144
1 Bad Idea AI(BAD) til UZS
soʻm0.0000918517848
1 Bad Idea AI(BAD) til ALL
L0.0000006135024
1 Bad Idea AI(BAD) til ANG
ƒ0.0000000133176
1 Bad Idea AI(BAD) til AWG
ƒ0.000000013392
1 Bad Idea AI(BAD) til BBD
$0.00000001488
1 Bad Idea AI(BAD) til BAM
KM0.0000000123504
1 Bad Idea AI(BAD) til BIF
Fr0.0000222084
1 Bad Idea AI(BAD) til BND
$0.0000000095232
1 Bad Idea AI(BAD) til BSD
$0.00000000744
1 Bad Idea AI(BAD) til JMD
$0.0000011934504
1 Bad Idea AI(BAD) til KHR
0.0000298794864
1 Bad Idea AI(BAD) til KMF
Fr0.00000310992
1 Bad Idea AI(BAD) til LAK
0.0001617391272
1 Bad Idea AI(BAD) til LKR
Rs0.0000022504512
1 Bad Idea AI(BAD) til MDL
L0.00000012276
1 Bad Idea AI(BAD) til MGA
Ar0.0000329202888
1 Bad Idea AI(BAD) til MOP
P0.0000000595944
1 Bad Idea AI(BAD) til MVR
0.000000113832
1 Bad Idea AI(BAD) til MWK
MK0.0000129166584
1 Bad Idea AI(BAD) til MZN
MT0.000000475416
1 Bad Idea AI(BAD) til NPR
Rs0.0000010484448
1 Bad Idea AI(BAD) til PYG
0.00005313648
1 Bad Idea AI(BAD) til RWF
Fr0.00001078056
1 Bad Idea AI(BAD) til SBD
$0.000000061008
1 Bad Idea AI(BAD) til SCR
0.0000001132368
1 Bad Idea AI(BAD) til SRD
$0.0000002833896
1 Bad Idea AI(BAD) til SVC
$0.0000000651
1 Bad Idea AI(BAD) til SZL
L0.000000129084
1 Bad Idea AI(BAD) til TMT
m0.00000002604
1 Bad Idea AI(BAD) til TND
د.ت0.0000000216504
1 Bad Idea AI(BAD) til TTD
$0.0000000503688
1 Bad Idea AI(BAD) til UGX
Sh0.00002609952
1 Bad Idea AI(BAD) til XAF
Fr0.00000415152
1 Bad Idea AI(BAD) til XCD
$0.000000020088
1 Bad Idea AI(BAD) til XOF
Fr0.00000415152
1 Bad Idea AI(BAD) til XPF
Fr0.00000075144
1 Bad Idea AI(BAD) til BWP
P0.0000000991008
1 Bad Idea AI(BAD) til BZD
$0.0000000149544
1 Bad Idea AI(BAD) til CVE
$0.0000006977232
1 Bad Idea AI(BAD) til DJF
Fr0.00000132432
1 Bad Idea AI(BAD) til DOP
$0.0000004614288
1 Bad Idea AI(BAD) til DZD
د.ج0.0000009639264
1 Bad Idea AI(BAD) til FJD
$0.00000001674
1 Bad Idea AI(BAD) til GNF
Fr0.0000646908
1 Bad Idea AI(BAD) til GTQ
Q0.0000000569904
1 Bad Idea AI(BAD) til GYD
$0.0000015571176
1 Bad Idea AI(BAD) til ISK
kr0.00000090024

Bad Idea AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Bad Idea AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Bad Idea AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Bad Idea AI

Hvor mye er Bad Idea AI (BAD) verdt i dag?
Live BAD prisen i USD er 0.00000000744 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BAD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BAD til USD er $ 0.00000000744. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bad Idea AI?
Markedsverdien for BAD er $ 4.60M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BAD?
Den sirkulerende forsyningen av BAD er 618.73T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBAD ?
BAD oppnådde en ATH-pris på 0.00000019534950314 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BAD?
BAD så en ATL-pris på 0.000000000065979197 USD.
Hva er handelsvolumet til BAD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BAD er $ 23.17K USD.
Vil BAD gå høyere i år?
BAD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BAD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:00:31 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

