Hva er Bad Idea AI (BAD)

$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.

Bad Idea AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bad Idea AI (BAD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bad Idea AI (BAD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bad Idea AI.

Sjekk Bad Idea AIprisprognosen nå!

Bad Idea AI (BAD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bad Idea AI (BAD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BAD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Bad Idea AI (BAD)

Leter du etter hvordan du kjøperBad Idea AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Bad Idea AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Bad Idea AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Bad Idea AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Bad Idea AI Hvor mye er Bad Idea AI (BAD) verdt i dag? Live BAD prisen i USD er 0.00000000744 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BAD-til-USD-pris? $ 0.00000000744 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BAD til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Bad Idea AI? Markedsverdien for BAD er $ 4.60M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BAD? Den sirkulerende forsyningen av BAD er 618.73T USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBAD ? BAD oppnådde en ATH-pris på 0.00000019534950314 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BAD? BAD så en ATL-pris på 0.000000000065979197 USD . Hva er handelsvolumet til BAD? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BAD er $ 23.17K USD . Vil BAD gå høyere i år? BAD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BAD prisprognosen for en mer grundig analyse.

