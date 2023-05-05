BAD

$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.

NavnBAD

RangeringNo.1697

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning618,733,566,904,579.2

Maksimal forsyning831,041,059,897,327

Total forsyning829,489,818,339,148

Opplagsforsyning0.7445%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.00000019534950314,2023-08-13

Laveste pris0.000000000065979197,2023-05-05

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

Loading...