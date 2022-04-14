Bad Idea AI (BAD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bad Idea AI (BAD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bad Idea AI (BAD) Informasjon $BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence. Offisiell nettside: https://www.badidea.ai/ Teknisk dokument: https://bad-idea-ai.gitbook.io/bad-idea-ai-pitchdeck/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x32b86b99441480a7e5bd3a26c124ec2373e3f015 Kjøp BAD nå!

Bad Idea AI (BAD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bad Idea AI (BAD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Total forsyning: $ 829.49T $ 829.49T $ 829.49T Sirkulerende forsyning: $ 618.73T $ 618.73T $ 618.73T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.88M $ 5.88M $ 5.88M All-time high: $ 0.00000009894 $ 0.00000009894 $ 0.00000009894 All-Time Low: $ 0.000000000065979197 $ 0.000000000065979197 $ 0.000000000065979197 Nåværende pris: $ 0.00000000708 $ 0.00000000708 $ 0.00000000708 Lær mer om Bad Idea AI (BAD) pris

Bad Idea AI (BAD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bad Idea AI (BAD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BAD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BAD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BADs tokenomics, kan du utforske BAD tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BAD Interessert i å legge til Bad Idea AI (BAD) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BAD, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BAD på MEXC nå!

Bad Idea AI (BAD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BAD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BAD nå!

BAD prisforutsigelse Vil du vite hvor BAD kan være på vei? Vår BAD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BAD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!