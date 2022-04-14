B3TR (B3TR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i B3TR (B3TR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

B3TR (B3TR) Informasjon
VeBetterDAO is an app-based gamified ecosystem where users earn rewards for different kinds of sustainable activities. Built on the VeChainThor blockchain, the platform allows users to create value by tokenizing real-world activities ranging from reducing waste, eating more healthily, driving EVs, or working out, among other things. The platform offers an incentive-based ecosystem, governed by a DAO, that empowers individuals, businesses, and institutions to make positive contributions while earning B3TR token as rewards.
Offisiell nettside: https://vebetterdao.org/
Teknisk dokument: https://vechain.org/assets/whitepaper/VeBetterDAO-whitepaper.pdf
Blokkutforsker: https://vechainstats.com/account/0x5ef79995fe8a89e0812330e4378eb2660cede699/

B3TR (B3TR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for B3TR (B3TR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 2.46B $ 2.46B $ 2.46B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 218.18M $ 218.18M $ 218.18M All-time high: $ 0.139 $ 0.139 $ 0.139 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.08874 $ 0.08874 $ 0.08874 Lær mer om B3TR (B3TR) pris

B3TR (B3TR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak B3TR (B3TR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet B3TR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange B3TR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår B3TRs tokenomics, kan du utforske B3TR tokenets livepris!

