Dagens B3TR livepris er 0.09819 USD. Spor prisoppdateringer for B3TR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

1 B3TR til USD livepris:

$0.09821
$0.09821$0.09821
+0.69%1D
USD
B3TR (B3TR) Live prisdiagram
B3TR (B3TR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.09248
$ 0.09248$ 0.09248
24 timer lav
$ 0.10631
$ 0.10631$ 0.10631
24 timer høy

$ 0.09248
$ 0.09248$ 0.09248

$ 0.10631
$ 0.10631$ 0.10631

--
----

--
----

-0.35%

+0.69%

+12.46%

+12.46%

B3TR (B3TR) sanntidsprisen er $ 0.09819. I løpet av de siste 24 timene har B3TR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.09248 og et toppnivå på $ 0.10631, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til B3TR er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har B3TR endret seg med -0.35% i løpet av den siste timen, +0.69% over 24 timer og +12.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

B3TR (B3TR) Markedsinformasjon

--
----

$ 58.17K
$ 58.17K$ 58.17K

$ 241.42M
$ 241.42M$ 241.42M

--
----

2,458,677,443
2,458,677,443 2,458,677,443

VET

Nåværende markedsverdi på B3TR er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 58.17K. Den sirkulerende forsyningen på B3TR er --, med en total tilgang på 2458677443. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 241.42M.

B3TR (B3TR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene B3TR for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000673+0.69%
30 dager$ +0.00525+5.64%
60 dager$ +0.00461+4.92%
90 dager$ +0.06319+180.54%
B3TR Prisendring i dag

I dag registrerte B3TR en endring på $ +0.000673 (+0.69%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

B3TR 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00525 (+5.64%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

B3TR 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så B3TR en endring på $ +0.00461 (+4.92%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

B3TR 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.06319+180.54% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for B3TR (B3TR)?

Sjekk ut B3TR Prishistorikk-siden nå.

Hva er B3TR (B3TR)

VeBetterDAO is an app-based gamified ecosystem where users earn rewards for different kinds of sustainable activities. Built on the VeChainThor blockchain, the platform allows users to create value by tokenizing real-world activities ranging from reducing waste, eating more healthily, driving EVs, or working out, among other things. The platform offers an incentive-based ecosystem, governed by a DAO, that empowers individuals, businesses, and institutions to make positive contributions while earning B3TR token as rewards.

B3TR er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere B3TR investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk B3TR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om B3TR på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din B3TR kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

B3TR Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil B3TR (B3TR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine B3TR (B3TR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for B3TR.

Sjekk B3TRprisprognosen nå!

B3TR (B3TR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak B3TR (B3TR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om B3TR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe B3TR (B3TR)

Leter du etter hvordan du kjøperB3TR? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe B3TR på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

B3TR til lokale valutaer

1 B3TR(B3TR) til VND
2,583.86985
1 B3TR(B3TR) til AUD
A$0.1482669
1 B3TR(B3TR) til GBP
0.0726606
1 B3TR(B3TR) til EUR
0.0834615
1 B3TR(B3TR) til USD
$0.09819
1 B3TR(B3TR) til MYR
RM0.412398
1 B3TR(B3TR) til TRY
4.0621203
1 B3TR(B3TR) til JPY
¥14.43393
1 B3TR(B3TR) til ARS
ARS$144.8223948
1 B3TR(B3TR) til RUB
8.198865
1 B3TR(B3TR) til INR
8.6495571
1 B3TR(B3TR) til IDR
Rp1,636.4993454
1 B3TR(B3TR) til KRW
137.1360816
1 B3TR(B3TR) til PHP
5.5909386
1 B3TR(B3TR) til EGP
￡E.4.7288304
1 B3TR(B3TR) til BRL
R$0.5223708
1 B3TR(B3TR) til CAD
C$0.1345203
1 B3TR(B3TR) til BDT
11.9634696
1 B3TR(B3TR) til NGN
146.99043
1 B3TR(B3TR) til COP
$383.5546875
1 B3TR(B3TR) til ZAR
R.1.7026146
1 B3TR(B3TR) til UAH
4.0572108
1 B3TR(B3TR) til TZS
T.Sh.243.0438156
1 B3TR(B3TR) til VES
Bs16.00497
1 B3TR(B3TR) til CLP
$93.77145
1 B3TR(B3TR) til PKR
Rs27.8702496
1 B3TR(B3TR) til KZT
53.21898
1 B3TR(B3TR) til THB
฿3.1273515
1 B3TR(B3TR) til TWD
NT$2.9682837
1 B3TR(B3TR) til AED
د.إ0.3603573
1 B3TR(B3TR) til CHF
Fr0.0775701
1 B3TR(B3TR) til HKD
HK$0.7629363
1 B3TR(B3TR) til AMD
֏37.6205166
1 B3TR(B3TR) til MAD
.د.م0.8866557
1 B3TR(B3TR) til MXN
$1.806696
1 B3TR(B3TR) til SAR
ريال0.3682125
1 B3TR(B3TR) til ETB
Br14.0971383
1 B3TR(B3TR) til KES
KSh12.6949851
1 B3TR(B3TR) til JOD
د.أ0.06961671
1 B3TR(B3TR) til PLN
0.3554478
1 B3TR(B3TR) til RON
лв0.4241808
1 B3TR(B3TR) til SEK
kr0.9239679
1 B3TR(B3TR) til BGN
лв0.1629954
1 B3TR(B3TR) til HUF
Ft32.6422836
1 B3TR(B3TR) til CZK
2.0295873
1 B3TR(B3TR) til KWD
د.ك0.02994795
1 B3TR(B3TR) til ILS
0.3269727
1 B3TR(B3TR) til BOB
Bs0.6784929
1 B3TR(B3TR) til AZN
0.166923
1 B3TR(B3TR) til TJS
SM0.9200403
1 B3TR(B3TR) til GEL
0.265113
1 B3TR(B3TR) til AOA
Kz89.5070583
1 B3TR(B3TR) til BHD
.د.ب0.03701763
1 B3TR(B3TR) til BMD
$0.09819
1 B3TR(B3TR) til DKK
kr0.6235065
1 B3TR(B3TR) til HNL
L2.5735599
1 B3TR(B3TR) til MUR
4.4519346
1 B3TR(B3TR) til NAD
$1.7055603
1 B3TR(B3TR) til NOK
kr0.9760086
1 B3TR(B3TR) til NZD
$0.166923
1 B3TR(B3TR) til PAB
B/.0.09819
1 B3TR(B3TR) til PGK
K0.4104342
1 B3TR(B3TR) til QAR
ر.ق0.3574116
1 B3TR(B3TR) til RSD
дин.9.7944525
1 B3TR(B3TR) til UZS
soʻm1,212.2213373
1 B3TR(B3TR) til ALL
L8.0967474
1 B3TR(B3TR) til ANG
ƒ0.1757601
1 B3TR(B3TR) til AWG
ƒ0.176742
1 B3TR(B3TR) til BBD
$0.19638
1 B3TR(B3TR) til BAM
KM0.1629954
1 B3TR(B3TR) til BIF
Fr293.09715
1 B3TR(B3TR) til BND
$0.1256832
1 B3TR(B3TR) til BSD
$0.09819
1 B3TR(B3TR) til JMD
$15.7506579
1 B3TR(B3TR) til KHR
395.9266275
1 B3TR(B3TR) til KMF
Fr41.04342
1 B3TR(B3TR) til LAK
2,134.5651747
1 B3TR(B3TR) til LKR
Rs29.7270225
1 B3TR(B3TR) til MDL
L1.6309359
1 B3TR(B3TR) til MGA
Ar434.4681663
1 B3TR(B3TR) til MOP
P0.7865019
1 B3TR(B3TR) til MVR
1.502307
1 B3TR(B3TR) til MWK
MK170.4686409
1 B3TR(B3TR) til MZN
MT6.274341
1 B3TR(B3TR) til NPR
Rs13.8369348
1 B3TR(B3TR) til PYG
701.27298
1 B3TR(B3TR) til RWF
Fr142.27731
1 B3TR(B3TR) til SBD
$0.805158
1 B3TR(B3TR) til SCR
1.4070627
1 B3TR(B3TR) til SRD
$3.7400571
1 B3TR(B3TR) til SVC
$0.8601444
1 B3TR(B3TR) til SZL
L1.7035965
1 B3TR(B3TR) til TMT
m0.343665
1 B3TR(B3TR) til TND
د.ت0.28602747
1 B3TR(B3TR) til TTD
$0.6647463
1 B3TR(B3TR) til UGX
Sh344.45052
1 B3TR(B3TR) til XAF
Fr54.79002
1 B3TR(B3TR) til XCD
$0.265113
1 B3TR(B3TR) til XOF
Fr54.79002
1 B3TR(B3TR) til XPF
Fr9.91719
1 B3TR(B3TR) til BWP
P1.3078908
1 B3TR(B3TR) til BZD
$0.1973619
1 B3TR(B3TR) til CVE
$9.2170953
1 B3TR(B3TR) til DJF
Fr17.37963
1 B3TR(B3TR) til DOP
$6.0897438
1 B3TR(B3TR) til DZD
د.ج12.7234602
1 B3TR(B3TR) til FJD
$0.2209275
1 B3TR(B3TR) til GNF
Fr853.76205
1 B3TR(B3TR) til GTQ
Q0.7521354
1 B3TR(B3TR) til GYD
$20.5668774
1 B3TR(B3TR) til ISK
kr11.88099

B3TR Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av B3TR, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell B3TR nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om B3TR

Hvor mye er B3TR (B3TR) verdt i dag?
Live B3TR prisen i USD er 0.09819 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende B3TR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på B3TR til USD er $ 0.09819. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for B3TR?
Markedsverdien for B3TR er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av B3TR?
Den sirkulerende forsyningen av B3TR er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forB3TR ?
B3TR oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på B3TR?
B3TR så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til B3TR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for B3TR er $ 58.17K USD.
Vil B3TR gå høyere i år?
B3TR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut B3TR prisprognosen for en mer grundig analyse.
B3TR (B3TR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

B3TR-til-USD-kalkulator

Beløp

B3TR
B3TR
USD
USD

1 B3TR = 0.09819 USD

Handle B3TR

B3TRUSDT
$0.09821
$0.09821$0.09821
+0.68%

