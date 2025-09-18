Hva er B3TR (B3TR)

VeBetterDAO is an app-based gamified ecosystem where users earn rewards for different kinds of sustainable activities. Built on the VeChainThor blockchain, the platform allows users to create value by tokenizing real-world activities ranging from reducing waste, eating more healthily, driving EVs, or working out, among other things. The platform offers an incentive-based ecosystem, governed by a DAO, that empowers individuals, businesses, and institutions to make positive contributions while earning B3TR token as rewards.

B3TR (B3TR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak B3TR (B3TR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om B3TR tokenets omfattende tokenomics nå!

B3TR Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av B3TR, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hva er markedsverdien for B3TR? Markedsverdien for B3TR er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av B3TR? Den sirkulerende forsyningen av B3TR er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forB3TR ? B3TR oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på B3TR? B3TR så en ATL-pris på -- USD .

B3TR (B3TR) Viktige bransjeoppdateringer

