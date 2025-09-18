Hva er Azit (AZIT)

Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need.

Azit er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Azit investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk AZIT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Azit på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Azit kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Azit Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Azit (AZIT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Azit (AZIT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Azit.

Sjekk Azitprisprognosen nå!

Azit (AZIT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Azit (AZIT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AZIT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Azit (AZIT)

Leter du etter hvordan du kjøperAzit? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Azit på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AZIT til lokale valutaer

Prøv konverting

Azit Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Azit, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Azit Hvor mye er Azit (AZIT) verdt i dag? Live AZIT prisen i USD er 0.0129 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende AZIT-til-USD-pris? $ 0.0129 . Sjekk ut Den nåværende prisen på AZIT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Azit? Markedsverdien for AZIT er $ 4.66M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av AZIT? Den sirkulerende forsyningen av AZIT er 360.93M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAZIT ? AZIT oppnådde en ATH-pris på 1.0090500656505639 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på AZIT? AZIT så en ATL-pris på 0.009119511856648504 USD . Hva er handelsvolumet til AZIT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AZIT er $ 32.10K USD . Vil AZIT gå høyere i år? AZIT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AZIT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Azit (AZIT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?