Azit (AZIT) Informasjon Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need. Offisiell nettside: https://www.azit.partners Teknisk dokument: https://www.azit.partners/whitepaper/AZIT_whitepaper_EN.pdf Blokkutforsker: https://scope.klaytn.com/token/0x6cef6dd9a3c4ad226b8b66effeea2c125df194f1?tabId=tokenTransfer Kjøp AZIT nå!

Azit (AZIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Azit (AZIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.79M $ 4.79M $ 4.79M Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 360.93M $ 360.93M $ 360.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.63M $ 6.63M $ 6.63M All-time high: $ 1.0892 $ 1.0892 $ 1.0892 All-Time Low: $ 0.009119511856648504 $ 0.009119511856648504 $ 0.009119511856648504 Nåværende pris: $ 0.01326 $ 0.01326 $ 0.01326 Lær mer om Azit (AZIT) pris

Azit (AZIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Azit (AZIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AZIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AZIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AZITs tokenomics, kan du utforske AZIT tokenets livepris!

