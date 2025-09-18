Dagens AWE Network livepris er 0.07745 USD. Spor prisoppdateringer for AWE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AWE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AWE Network livepris er 0.07745 USD. Spor prisoppdateringer for AWE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AWE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

AWE Network Logo

AWE Network Pris(AWE)

1 AWE til USD livepris:

$0.07733
$0.07733$0.07733
+2.94%1D
USD
AWE Network (AWE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:17:52 (UTC+8)

AWE Network (AWE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.07364
$ 0.07364$ 0.07364
24 timer lav
$ 0.09
$ 0.09$ 0.09
24 timer høy

$ 0.07364
$ 0.07364$ 0.07364

$ 0.09
$ 0.09$ 0.09

$ 0.28495505340478217
$ 0.28495505340478217$ 0.28495505340478217

$ 0.00580325721876
$ 0.00580325721876$ 0.00580325721876

+1.42%

+2.94%

+23.62%

+23.62%

AWE Network (AWE) sanntidsprisen er $ 0.07745. I løpet av de siste 24 timene har AWE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.07364 og et toppnivå på $ 0.09, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AWE er $ 0.28495505340478217, mens den rekordlave prisen er $ 0.00580325721876.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AWE endret seg med +1.42% i løpet av den siste timen, +2.94% over 24 timer og +23.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AWE Network (AWE) Markedsinformasjon

No.294

$ 150.44M
$ 150.44M$ 150.44M

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

$ 150.44M
$ 150.44M$ 150.44M

1.94B
1.94B 1.94B

1,942,420,283.027067
1,942,420,283.027067 1,942,420,283.027067

1,942,420,283
1,942,420,283 1,942,420,283

100.00%

BASE

Nåværende markedsverdi på AWE Network er $ 150.44M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.91M. Den sirkulerende forsyningen på AWE er 1.94B, med en total tilgang på 1942420283. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 150.44M.

AWE Network (AWE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene AWE Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0022086+2.94%
30 dager$ +0.02704+53.64%
60 dager$ +0.0181+30.49%
90 dager$ +0.02608+50.76%
AWE Network Prisendring i dag

I dag registrerte AWE en endring på $ +0.0022086 (+2.94%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

AWE Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.02704 (+53.64%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

AWE Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AWE en endring på $ +0.0181 (+30.49%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

AWE Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02608+50.76% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for AWE Network (AWE)?

Sjekk ut AWE Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er AWE Network (AWE)

AWE Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AWE Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AWE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om AWE Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AWE Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AWE Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AWE Network (AWE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AWE Network (AWE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AWE Network.

Sjekk AWE Networkprisprognosen nå!

AWE Network (AWE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AWE Network (AWE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AWE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AWE Network (AWE)

Leter du etter hvordan du kjøperAWE Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AWE Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AWE til lokale valutaer

AWE Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av AWE Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell AWE Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om AWE Network

Hvor mye er AWE Network (AWE) verdt i dag?
Live AWE prisen i USD er 0.07745 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AWE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AWE til USD er $ 0.07745. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AWE Network?
Markedsverdien for AWE er $ 150.44M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AWE?
Den sirkulerende forsyningen av AWE er 1.94B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAWE ?
AWE oppnådde en ATH-pris på 0.28495505340478217 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AWE?
AWE så en ATL-pris på 0.00580325721876 USD.
Hva er handelsvolumet til AWE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AWE er $ 1.91M USD.
Vil AWE gå høyere i år?
AWE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AWE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:17:52 (UTC+8)

AWE Network (AWE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

