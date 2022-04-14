AWE Network (AWE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AWE Network (AWE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AWE Network (AWE) Informasjon Offisiell nettside: https://www.awenetwork.ai/ Teknisk dokument: https://open.awenetwork.ai/litepaper.pdf Blokkutforsker: https://basescan.org/address/0x1b4617734c43f6159f3a70b7e06d883647512778 Kjøp AWE nå!

AWE Network (AWE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AWE Network (AWE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 155.49M $ 155.49M $ 155.49M Total forsyning: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B Sirkulerende forsyning: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 155.49M $ 155.49M $ 155.49M All-time high: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 All-Time Low: $ 0.00580325721876 $ 0.00580325721876 $ 0.00580325721876 Nåværende pris: $ 0.08005 $ 0.08005 $ 0.08005 Lær mer om AWE Network (AWE) pris

AWE Network (AWE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AWE Network (AWE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AWE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AWE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AWEs tokenomics, kan du utforske AWE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AWE Interessert i å legge til AWE Network (AWE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AWE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AWE på MEXC nå!

AWE Network (AWE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AWE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AWE nå!

AWE prisforutsigelse Vil du vite hvor AWE kan være på vei? Vår AWE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AWE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!