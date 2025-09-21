AWE Network (AWE)-prisforutsigelse (USD)

Få AWE Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye AWE vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på AWE Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.08071 $0.08071 $0.08071 +0.28% USD Faktisk Prediksjon AWE Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) AWE Network (AWE) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan AWE Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.08071 i 2025. AWE Network (AWE) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan AWE Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.084745 i 2026. AWE Network (AWE) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AWE for 2027 $ 0.088982 med en 10.25% vekstrate. AWE Network (AWE) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AWE for 2028 $ 0.093431 med en 15.76% vekstrate. AWE Network (AWE) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AWE for 2029 $ 0.098103 med en 21.55% vekstrate. AWE Network (AWE) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AWE for 2030 $ 0.103008 med en 27.63% vekstrate. AWE Network (AWE) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på AWE Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.167790. AWE Network (AWE) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på AWE Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.273312. År Pris Vekst 2025 $ 0.08071 0.00%

2026 $ 0.084745 5.00%

2027 $ 0.088982 10.25%

2028 $ 0.093431 15.76%

2029 $ 0.098103 21.55%

2030 $ 0.103008 27.63%

2031 $ 0.108159 34.01%

2032 $ 0.113567 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.119245 47.75%

2034 $ 0.125207 55.13%

2035 $ 0.131468 62.89%

2036 $ 0.138041 71.03%

2037 $ 0.144943 79.59%

2038 $ 0.152190 88.56%

2039 $ 0.159800 97.99%

2040 $ 0.167790 107.89% Vis mer Kortsiktig AWE Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.08071 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.080721 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.080787 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.081041 0.41% AWE Network (AWE) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for AWE September 21, 2025(I dag) er $0.08071 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. AWE Network (AWE) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for AWE, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.080721 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. AWE Network (AWE) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for AWE, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.080787 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. AWE Network (AWE) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for AWE $0.081041 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende AWE Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.08071$ 0.08071 $ 0.08071 Prisendring (24 t) +0.28% Markedsverdi $ 156.85M$ 156.85M $ 156.85M Opplagsforsyning 1.94B 1.94B 1.94B Volum (24 timer) $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Volum (24 timer) -- Den siste AWE-prisen er $ 0.08071. Den har en 24-timers endring på +0.28%, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.57M. Videre har AWE en sirkulerende forsyning på 1.94B og total markedsverdi på $ 156.85M. Se AWE livepris

AWE Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for AWE Network direktepris, er gjeldende pris for AWE Network 0.08075USD. Den sirkulerende forsyningen av AWE Network(AWE) er 0.00 AWE , som gir den en markedsverdi på $156.85M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.07% $ 0.005320 $ 0.0887 $ 0.07261

7 dager 0.27% $ 0.017380 $ 0.09 $ 0.06044

30 dager 0.62% $ 0.03075 $ 0.09 $ 0.04684 24-timers ytelse De siste 24 timene har AWE Network vist en prisbevegelse på $0.005320 , noe som gjenspeiler en 0.07% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har AWE Network handlet på en topp på $0.09 og en bunn på $0.06044 . Det så en prisendring på 0.27% . Denne nylige trenden viser potensialet til AWE for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har AWE Network opplevd en 0.62% endring, som gjenspeiler omtrent $0.03075 av dens verdi. Dette indikerer at AWE kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette AWE Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full AWE prishistorikk

Hvordan fungerer AWE Network (AWE) prisforutsigelsesmodul? AWE Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for AWE basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for AWE Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for AWE, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til AWE Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til AWE. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til AWE for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til AWE Network.

Hvorfor er AWE-prisforutsigelse viktig?

AWE-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i AWE nå? I følge dine forutsigelser vil AWE oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for AWE neste måned? I følge AWE Network (AWE)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte AWE-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 AWE koste i 2026? Prisen på 1 AWE Network (AWE) i dag er $0.08071 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil AWE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på AWE i 2027? AWE Network (AWE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 AWE innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for AWE i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil AWE Network (AWE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for AWE i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil AWE Network (AWE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 AWE koste i 2030? Prisen på 1 AWE Network (AWE) i dag er $0.08071 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil AWE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for AWE i 2040? AWE Network (AWE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 AWE innen 2040.