Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets.

Avalon er tilgjengelig på MEXC



Å forstå tokenomics bak Avalon (AVL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AVL tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av Avalon, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Avalon Hvor mye er Avalon (AVL) verdt i dag? Live AVL prisen i USD er 0.18 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende AVL-til-USD-pris? $ 0.18 . Sjekk ut Den nåværende prisen på AVL til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Avalon? Markedsverdien for AVL er $ 29.10M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av AVL? Den sirkulerende forsyningen av AVL er 161.68M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAVL ? AVL oppnådde en ATH-pris på 1.4376502589895284 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på AVL? AVL så en ATL-pris på 0.11254797111213097 USD . Hva er handelsvolumet til AVL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AVL er $ 114.65K USD . Vil AVL gå høyere i år? AVL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AVL prisprognosen for en mer grundig analyse.

