Dagens Avalon livepris er 0.18 USD. Spor prisoppdateringer for AVL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AVL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Avalon livepris er 0.18 USD. Spor prisoppdateringer for AVL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AVL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om AVL

AVL Prisinformasjon

AVL teknisk dokument

AVL Offisiell nettside

AVL tokenomics

AVL Prisprognose

AVL-historikk

AVL Kjøpeguide

AVL-til-fiat-valutakonverter

AVL Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Avalon Logo

Avalon Pris(AVL)

1 AVL til USD livepris:

$0.18
$0.18$0.18
-9.04%1D
USD
Avalon (AVL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:59:35 (UTC+8)

Avalon (AVL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1721
$ 0.1721$ 0.1721
24 timer lav
$ 0.2082
$ 0.2082$ 0.2082
24 timer høy

$ 0.1721
$ 0.1721$ 0.1721

$ 0.2082
$ 0.2082$ 0.2082

$ 1.4376502589895284
$ 1.4376502589895284$ 1.4376502589895284

$ 0.11254797111213097
$ 0.11254797111213097$ 0.11254797111213097

-0.06%

-9.04%

+24.56%

+24.56%

Avalon (AVL) sanntidsprisen er $ 0.18. I løpet av de siste 24 timene har AVL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1721 og et toppnivå på $ 0.2082, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AVL er $ 1.4376502589895284, mens den rekordlave prisen er $ 0.11254797111213097.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AVL endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -9.04% over 24 timer og +24.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Avalon (AVL) Markedsinformasjon

No.767

$ 29.10M
$ 29.10M$ 29.10M

$ 114.65K
$ 114.65K$ 114.65K

$ 180.00M
$ 180.00M$ 180.00M

161.68M
161.68M 161.68M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

162,250,000.8
162,250,000.8 162,250,000.8

16.16%

ETH

Nåværende markedsverdi på Avalon er $ 29.10M, med et 24-timers handelsvolum på $ 114.65K. Den sirkulerende forsyningen på AVL er 161.68M, med en total tilgang på 162250000.8. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 180.00M.

Avalon (AVL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Avalon for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.017889-9.04%
30 dager$ +0.0435+31.86%
60 dager$ +0.0181+11.17%
90 dager$ +0.051+39.53%
Avalon Prisendring i dag

I dag registrerte AVL en endring på $ -0.017889 (-9.04%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Avalon 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0435 (+31.86%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Avalon 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AVL en endring på $ +0.0181 (+11.17%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Avalon 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.051+39.53% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Avalon (AVL)?

Sjekk ut Avalon Prishistorikk-siden nå.

Hva er Avalon (AVL)

Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets.

Avalon er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Avalon investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AVL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Avalon på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Avalon kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Avalon Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Avalon (AVL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Avalon (AVL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Avalon.

Sjekk Avalonprisprognosen nå!

Avalon (AVL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Avalon (AVL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AVL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Avalon (AVL)

Leter du etter hvordan du kjøperAvalon? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Avalon på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AVL til lokale valutaer

1 Avalon(AVL) til VND
4,736.7
1 Avalon(AVL) til AUD
A$0.2718
1 Avalon(AVL) til GBP
0.1332
1 Avalon(AVL) til EUR
0.153
1 Avalon(AVL) til USD
$0.18
1 Avalon(AVL) til MYR
RM0.756
1 Avalon(AVL) til TRY
7.4466
1 Avalon(AVL) til JPY
¥26.46
1 Avalon(AVL) til ARS
ARS$265.4856
1 Avalon(AVL) til RUB
14.9742
1 Avalon(AVL) til INR
15.8562
1 Avalon(AVL) til IDR
Rp2,999.9988
1 Avalon(AVL) til KRW
251.748
1 Avalon(AVL) til PHP
10.2726
1 Avalon(AVL) til EGP
￡E.8.6688
1 Avalon(AVL) til BRL
R$0.9576
1 Avalon(AVL) til CAD
C$0.2466
1 Avalon(AVL) til BDT
21.9132
1 Avalon(AVL) til NGN
269.0568
1 Avalon(AVL) til COP
$703.125
1 Avalon(AVL) til ZAR
R.3.1212
1 Avalon(AVL) til UAH
7.4376
1 Avalon(AVL) til TZS
T.Sh.445.5432
1 Avalon(AVL) til VES
Bs29.34
1 Avalon(AVL) til CLP
$171.9
1 Avalon(AVL) til PKR
Rs51.0912
1 Avalon(AVL) til KZT
97.4538
1 Avalon(AVL) til THB
฿5.7348
1 Avalon(AVL) til TWD
NT$5.4414
1 Avalon(AVL) til AED
د.إ0.6606
1 Avalon(AVL) til CHF
Fr0.1422
1 Avalon(AVL) til HKD
HK$1.3986
1 Avalon(AVL) til AMD
֏68.886
1 Avalon(AVL) til MAD
.د.م1.6236
1 Avalon(AVL) til MXN
$3.3066
1 Avalon(AVL) til SAR
ريال0.675
1 Avalon(AVL) til ETB
Br25.8426
1 Avalon(AVL) til KES
KSh23.2524
1 Avalon(AVL) til JOD
د.أ0.12762
1 Avalon(AVL) til PLN
0.6534
1 Avalon(AVL) til RON
лв0.7776
1 Avalon(AVL) til SEK
kr1.6938
1 Avalon(AVL) til BGN
лв0.2988
1 Avalon(AVL) til HUF
Ft59.9184
1 Avalon(AVL) til CZK
3.7242
1 Avalon(AVL) til KWD
د.ك0.0549
1 Avalon(AVL) til ILS
0.5994
1 Avalon(AVL) til BOB
Bs1.2438
1 Avalon(AVL) til AZN
0.306
1 Avalon(AVL) til TJS
SM1.6848
1 Avalon(AVL) til GEL
0.486
1 Avalon(AVL) til AOA
Kz164.0826
1 Avalon(AVL) til BHD
.د.ب0.06786
1 Avalon(AVL) til BMD
$0.18
1 Avalon(AVL) til DKK
kr1.143
1 Avalon(AVL) til HNL
L4.7178
1 Avalon(AVL) til MUR
8.1612
1 Avalon(AVL) til NAD
$3.123
1 Avalon(AVL) til NOK
kr1.791
1 Avalon(AVL) til NZD
$0.306
1 Avalon(AVL) til PAB
B/.0.18
1 Avalon(AVL) til PGK
K0.7524
1 Avalon(AVL) til QAR
ر.ق0.6534
1 Avalon(AVL) til RSD
дин.17.9568
1 Avalon(AVL) til UZS
soʻm2,222.2206
1 Avalon(AVL) til ALL
L14.8428
1 Avalon(AVL) til ANG
ƒ0.3222
1 Avalon(AVL) til AWG
ƒ0.324
1 Avalon(AVL) til BBD
$0.36
1 Avalon(AVL) til BAM
KM0.2988
1 Avalon(AVL) til BIF
Fr537.3
1 Avalon(AVL) til BND
$0.2304
1 Avalon(AVL) til BSD
$0.18
1 Avalon(AVL) til JMD
$28.8738
1 Avalon(AVL) til KHR
722.8908
1 Avalon(AVL) til KMF
Fr75.24
1 Avalon(AVL) til LAK
3,913.0434
1 Avalon(AVL) til LKR
Rs54.4464
1 Avalon(AVL) til MDL
L2.97
1 Avalon(AVL) til MGA
Ar796.4586
1 Avalon(AVL) til MOP
P1.4418
1 Avalon(AVL) til MVR
2.754
1 Avalon(AVL) til MWK
MK312.4998
1 Avalon(AVL) til MZN
MT11.502
1 Avalon(AVL) til NPR
Rs25.3656
1 Avalon(AVL) til PYG
1,285.56
1 Avalon(AVL) til RWF
Fr260.82
1 Avalon(AVL) til SBD
$1.476
1 Avalon(AVL) til SCR
2.7396
1 Avalon(AVL) til SRD
$6.8562
1 Avalon(AVL) til SVC
$1.575
1 Avalon(AVL) til SZL
L3.123
1 Avalon(AVL) til TMT
m0.63
1 Avalon(AVL) til TND
د.ت0.5238
1 Avalon(AVL) til TTD
$1.2186
1 Avalon(AVL) til UGX
Sh631.44
1 Avalon(AVL) til XAF
Fr100.44
1 Avalon(AVL) til XCD
$0.486
1 Avalon(AVL) til XOF
Fr100.44
1 Avalon(AVL) til XPF
Fr18.18
1 Avalon(AVL) til BWP
P2.3976
1 Avalon(AVL) til BZD
$0.3618
1 Avalon(AVL) til CVE
$16.8804
1 Avalon(AVL) til DJF
Fr32.04
1 Avalon(AVL) til DOP
$11.1636
1 Avalon(AVL) til DZD
د.ج23.3208
1 Avalon(AVL) til FJD
$0.405
1 Avalon(AVL) til GNF
Fr1,565.1
1 Avalon(AVL) til GTQ
Q1.3788
1 Avalon(AVL) til GYD
$37.6722
1 Avalon(AVL) til ISK
kr21.78

Avalon Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Avalon, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Avalon nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Avalon

Hvor mye er Avalon (AVL) verdt i dag?
Live AVL prisen i USD er 0.18 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AVL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AVL til USD er $ 0.18. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Avalon?
Markedsverdien for AVL er $ 29.10M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AVL?
Den sirkulerende forsyningen av AVL er 161.68M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAVL ?
AVL oppnådde en ATH-pris på 1.4376502589895284 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AVL?
AVL så en ATL-pris på 0.11254797111213097 USD.
Hva er handelsvolumet til AVL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AVL er $ 114.65K USD.
Vil AVL gå høyere i år?
AVL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AVL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:59:35 (UTC+8)

Avalon (AVL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

AVL-til-USD-kalkulator

Beløp

AVL
AVL
USD
USD

1 AVL = 0.18 USD

Handle AVL

AVLUSDT
$0.18
$0.18$0.18
-8.67%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker