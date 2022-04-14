Avalon (AVL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Avalon (AVL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Avalon (AVL) Informasjon Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets. Offisiell nettside: https://www.avalonfinance.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.avalonfinance.xyz/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x5c8D0C48810FD37A0A824D074ee290E64f7A8Fa2 Kjøp AVL nå!

Avalon (AVL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Avalon (AVL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 28.88M $ 28.88M $ 28.88M Total forsyning: $ 162.25M $ 162.25M $ 162.25M Sirkulerende forsyning: $ 161.68M $ 161.68M $ 161.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 178.60M $ 178.60M $ 178.60M All-time high: $ 2.0011 $ 2.0011 $ 2.0011 All-Time Low: $ 0.11254797111213097 $ 0.11254797111213097 $ 0.11254797111213097 Nåværende pris: $ 0.1786 $ 0.1786 $ 0.1786 Lær mer om Avalon (AVL) pris

Avalon (AVL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Avalon (AVL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AVL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AVL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AVLs tokenomics, kan du utforske AVL tokenets livepris!

Interessert i å legge til Avalon (AVL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AVL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Avalon (AVL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AVL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AVL nå!

AVL prisforutsigelse Vil du vite hvor AVL kan være på vei? Vår AVL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AVL tokenets prisforutsigelse nå!

