AVAIL (AVAIL) Informasjon Avail is designed to be a platform that connects different ecosystems by providing a modular, scalable, and interoperable platform. Avail's vision is to provide a cohesive, unified user experience within a flexible and modular blockchain ecosystem, drawing on lessons from Web2 to innovate in Web3. Offisiell nettside: https://www.availproject.org/ Teknisk dokument: https://www.availproject.org/whitepaper Blokkutforsker: https://avail.subscan.io/ Kjøp AVAIL nå!

AVAIL (AVAIL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AVAIL (AVAIL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 49.97M $ 49.97M $ 49.97M Total forsyning: $ 10.61B $ 10.61B $ 10.61B Sirkulerende forsyning: $ 3.49B $ 3.49B $ 3.49B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 152.05M $ 152.05M $ 152.05M All-time high: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 All-Time Low: $ 0.011591277901473221 $ 0.011591277901473221 $ 0.011591277901473221 Nåværende pris: $ 0.01433 $ 0.01433 $ 0.01433 Lær mer om AVAIL (AVAIL) pris

AVAIL (AVAIL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AVAIL (AVAIL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AVAIL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AVAIL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AVAILs tokenomics, kan du utforske AVAIL tokenets livepris!

AVAIL (AVAIL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AVAIL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AVAIL nå!

AVAIL prisforutsigelse Vil du vite hvor AVAIL kan være på vei? Vår AVAIL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AVAIL tokenets prisforutsigelse nå!

