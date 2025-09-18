Hva er AVAIL (AVAIL)

Avail is designed to be a platform that connects different ecosystems by providing a modular, scalable, and interoperable platform. Avail's vision is to provide a cohesive, unified user experience within a flexible and modular blockchain ecosystem, drawing on lessons from Web2 to innovate in Web3.

AVAIL (AVAIL) tokenomics

AVAIL Ressurs

Folk spør også: Andre spørsmål om AVAIL Hvor mye er AVAIL (AVAIL) verdt i dag? Live AVAIL prisen i USD er 0.01571 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende AVAIL-til-USD-pris? $ 0.01571 . Sjekk ut Den nåværende prisen på AVAIL til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for AVAIL? Markedsverdien for AVAIL er $ 54.76M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av AVAIL? Den sirkulerende forsyningen av AVAIL er 3.49B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAVAIL ? AVAIL oppnådde en ATH-pris på 0.2439235691578749 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på AVAIL? AVAIL så en ATL-pris på 0.011591277901473221 USD . Hva er handelsvolumet til AVAIL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AVAIL er $ 65.21K USD . Vil AVAIL gå høyere i år? AVAIL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AVAIL prisprognosen for en mer grundig analyse.

AVAIL (AVAIL) Viktige bransjeoppdateringer

