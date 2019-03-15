Hva er COSMOS (ATOM)

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

COSMOS (ATOM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak COSMOS (ATOM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ATOM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om COSMOS Hvor mye er COSMOS (ATOM) verdt i dag? Live ATOM prisen i USD er 4.548 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ATOM-til-USD-pris? $ 4.548 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ATOM til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for COSMOS? Markedsverdien for ATOM er $ 2.13B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ATOM? Den sirkulerende forsyningen av ATOM er 468.93M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forATOM ? ATOM oppnådde en ATH-pris på 44.6955257850945 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ATOM? ATOM så en ATL-pris på 1.13096252523 USD . Hva er handelsvolumet til ATOM? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ATOM er $ 1.99M USD . Vil ATOM gå høyere i år? ATOM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ATOM prisprognosen for en mer grundig analyse.

