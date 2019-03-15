COSMOS (ATOM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i COSMOS (ATOM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

COSMOS (ATOM) Informasjon The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token. Offisiell nettside: https://cosmos.network/ Teknisk dokument: https://cosmos.network/resources/whitepaper Blokkutforsker: https://www.mintscan.io/

COSMOS (ATOM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for COSMOS (ATOM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.07B $ 2.07B $ 2.07B Total forsyning: $ 469.40M $ 469.40M $ 469.40M Sirkulerende forsyning: $ 469.40M $ 469.40M $ 469.40M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.07B $ 2.07B $ 2.07B All-time high: $ 44.84875 $ 44.84875 $ 44.84875 All-Time Low: $ 1.13096252523 $ 1.13096252523 $ 1.13096252523 Nåværende pris: $ 4.406 $ 4.406 $ 4.406 Lær mer om COSMOS (ATOM) pris

COSMOS (ATOM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak COSMOS (ATOM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ATOM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ATOM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ATOMs tokenomics, kan du utforske ATOM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ATOM Interessert i å legge til COSMOS (ATOM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ATOM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

COSMOS (ATOM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ATOM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ATOM nå!

ATOM prisforutsigelse Vil du vite hvor ATOM kan være på vei? Vår ATOM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ATOM tokenets prisforutsigelse nå!

