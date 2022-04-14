Aethir (ATH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aethir (ATH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aethir (ATH) Informasjon Aethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions. Offisiell nettside: https://www.aethir.com/ Teknisk dokument: https://aethir.gitbook.io/aethir/ljvx8d8ee4ElPliP31K1 Blokkutforsker: https://solscan.io/token/Dm5BxyMetG3Aq5PaG1BrG7rBYqEMtnkjvPNMExfacVk7 Kjøp ATH nå!

Aethir (ATH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aethir (ATH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 730.53M $ 730.53M $ 730.53M Total forsyning: $ 42.00B $ 42.00B $ 42.00B Sirkulerende forsyning: $ 12.21B $ 12.21B $ 12.21B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.51B $ 2.51B $ 2.51B All-time high: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 All-Time Low: $ 0.024430599906132534 $ 0.024430599906132534 $ 0.024430599906132534 Nåværende pris: $ 0.05983 $ 0.05983 $ 0.05983 Lær mer om Aethir (ATH) pris

Aethir (ATH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aethir (ATH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ATH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ATH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ATHs tokenomics, kan du utforske ATH tokenets livepris!

Aethir (ATH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ATH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ATH nå!

ATH prisforutsigelse Vil du vite hvor ATH kan være på vei? Vår ATH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ATH tokenets prisforutsigelse nå!

