Dagens Aethir livepris er 0.06236 USD. Spor prisoppdateringer for ATH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ATH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Aethir livepris er 0.06236 USD. Spor prisoppdateringer for ATH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ATH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Aethir Logo

Aethir Pris(ATH)

1 ATH til USD livepris:

$0.06235
$0.06235
-1.00%1D
USD
Aethir (ATH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:58:24 (UTC+8)

Aethir (ATH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0606
$ 0.0606
24 timer lav
$ 0.0652
$ 0.0652
24 timer høy

$ 0.0606
$ 0.0606

$ 0.0652
$ 0.0652

$ 0.10592652062460939
$ 0.10592652062460939

$ 0.024430599906132534
$ 0.024430599906132534

-1.57%

-1.00%

+9.73%

+9.73%

Aethir (ATH) sanntidsprisen er $ 0.06236. I løpet av de siste 24 timene har ATH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0606 og et toppnivå på $ 0.0652, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ATH er $ 0.10592652062460939, mens den rekordlave prisen er $ 0.024430599906132534.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ATH endret seg med -1.57% i løpet av den siste timen, -1.00% over 24 timer og +9.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aethir (ATH) Markedsinformasjon

No.105

$ 761.43M
$ 761.43M

$ 5.12M
$ 5.12M

$ 2.62B
$ 2.62B

12.21B
12.21B

42,000,000,000
42,000,000,000

42,000,000,000
42,000,000,000

29.07%

0.01%

ETH

Nåværende markedsverdi på Aethir er $ 761.43M, med et 24-timers handelsvolum på $ 5.12M. Den sirkulerende forsyningen på ATH er 12.21B, med en total tilgang på 42000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.62B.

Aethir (ATH) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Aethir for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0006298-1.00%
30 dager$ +0.02923+88.22%
60 dager$ +0.02735+78.12%
90 dager$ +0.02855+84.44%
Aethir Prisendring i dag

I dag registrerte ATH en endring på $ -0.0006298 (-1.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Aethir 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.02923 (+88.22%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Aethir 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ATH en endring på $ +0.02735 (+78.12%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Aethir 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02855+84.44% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Aethir (ATH)?

Sjekk ut Aethir Prishistorikk-siden nå.

Hva er Aethir (ATH)

Aethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions.

Aethir er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Aethir investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ATH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Aethir på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Aethir kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Aethir Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Aethir (ATH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Aethir (ATH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Aethir.

Sjekk Aethirprisprognosen nå!

Aethir (ATH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Aethir (ATH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ATH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Aethir (ATH)

Leter du etter hvordan du kjøperAethir? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Aethir på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ATH til lokale valutaer

1 Aethir(ATH) til VND
1,641.0034
1 Aethir(ATH) til AUD
A$0.0941636
1 Aethir(ATH) til GBP
0.0461464
1 Aethir(ATH) til EUR
0.053006
1 Aethir(ATH) til USD
$0.06236
1 Aethir(ATH) til MYR
RM0.261912
1 Aethir(ATH) til TRY
2.5798332
1 Aethir(ATH) til JPY
¥9.16692
1 Aethir(ATH) til ARS
ARS$91.9760112
1 Aethir(ATH) til RUB
5.1877284
1 Aethir(ATH) til INR
5.4932924
1 Aethir(ATH) til IDR
Rp1,039.3329176
1 Aethir(ATH) til KRW
87.216696
1 Aethir(ATH) til PHP
3.5588852
1 Aethir(ATH) til EGP
￡E.3.0032576
1 Aethir(ATH) til BRL
R$0.3317552
1 Aethir(ATH) til CAD
C$0.0854332
1 Aethir(ATH) til BDT
7.5917064
1 Aethir(ATH) til NGN
93.2132336
1 Aethir(ATH) til COP
$243.59375
1 Aethir(ATH) til ZAR
R.1.0813224
1 Aethir(ATH) til UAH
2.5767152
1 Aethir(ATH) til TZS
T.Sh.154.3559664
1 Aethir(ATH) til VES
Bs10.16468
1 Aethir(ATH) til CLP
$59.5538
1 Aethir(ATH) til PKR
Rs17.7002624
1 Aethir(ATH) til KZT
33.7623276
1 Aethir(ATH) til THB
฿1.9867896
1 Aethir(ATH) til TWD
NT$1.8851428
1 Aethir(ATH) til AED
د.إ0.2288612
1 Aethir(ATH) til CHF
Fr0.0492644
1 Aethir(ATH) til HKD
HK$0.4845372
1 Aethir(ATH) til AMD
֏23.865172
1 Aethir(ATH) til MAD
.د.م0.5624872
1 Aethir(ATH) til MXN
$1.1455532
1 Aethir(ATH) til SAR
ريال0.23385
1 Aethir(ATH) til ETB
Br8.9530252
1 Aethir(ATH) til KES
KSh8.0556648
1 Aethir(ATH) til JOD
د.أ0.04421324
1 Aethir(ATH) til PLN
0.2263668
1 Aethir(ATH) til RON
лв0.2693952
1 Aethir(ATH) til SEK
kr0.5868076
1 Aethir(ATH) til BGN
лв0.1035176
1 Aethir(ATH) til HUF
Ft20.7583968
1 Aethir(ATH) til CZK
1.2902284
1 Aethir(ATH) til KWD
د.ك0.0190198
1 Aethir(ATH) til ILS
0.2076588
1 Aethir(ATH) til BOB
Bs0.4309076
1 Aethir(ATH) til AZN
0.106012
1 Aethir(ATH) til TJS
SM0.5836896
1 Aethir(ATH) til GEL
0.168372
1 Aethir(ATH) til AOA
Kz56.8455052
1 Aethir(ATH) til BHD
.د.ب0.02350972
1 Aethir(ATH) til BMD
$0.06236
1 Aethir(ATH) til DKK
kr0.395986
1 Aethir(ATH) til HNL
L1.6344556
1 Aethir(ATH) til MUR
2.8274024
1 Aethir(ATH) til NAD
$1.081946
1 Aethir(ATH) til NOK
kr0.620482
1 Aethir(ATH) til NZD
$0.106012
1 Aethir(ATH) til PAB
B/.0.06236
1 Aethir(ATH) til PGK
K0.2606648
1 Aethir(ATH) til QAR
ر.ق0.2263668
1 Aethir(ATH) til RSD
дин.6.2210336
1 Aethir(ATH) til UZS
soʻm769.8759812
1 Aethir(ATH) til ALL
L5.1422056
1 Aethir(ATH) til ANG
ƒ0.1116244
1 Aethir(ATH) til AWG
ƒ0.112248
1 Aethir(ATH) til BBD
$0.12472
1 Aethir(ATH) til BAM
KM0.1035176
1 Aethir(ATH) til BIF
Fr186.1446
1 Aethir(ATH) til BND
$0.0798208
1 Aethir(ATH) til BSD
$0.06236
1 Aethir(ATH) til JMD
$10.0031676
1 Aethir(ATH) til KHR
250.4415016
1 Aethir(ATH) til KMF
Fr26.06648
1 Aethir(ATH) til LAK
1,355.6521468
1 Aethir(ATH) til LKR
Rs18.8626528
1 Aethir(ATH) til MDL
L1.02894
1 Aethir(ATH) til MGA
Ar275.9286572
1 Aethir(ATH) til MOP
P0.4995036
1 Aethir(ATH) til MVR
0.954108
1 Aethir(ATH) til MWK
MK108.2638196
1 Aethir(ATH) til MZN
MT3.984804
1 Aethir(ATH) til NPR
Rs8.7877712
1 Aethir(ATH) til PYG
445.37512
1 Aethir(ATH) til RWF
Fr90.35964
1 Aethir(ATH) til SBD
$0.511352
1 Aethir(ATH) til SCR
0.9491192
1 Aethir(ATH) til SRD
$2.3752924
1 Aethir(ATH) til SVC
$0.54565
1 Aethir(ATH) til SZL
L1.081946
1 Aethir(ATH) til TMT
m0.21826
1 Aethir(ATH) til TND
د.ت0.1814676
1 Aethir(ATH) til TTD
$0.4221772
1 Aethir(ATH) til UGX
Sh218.75888
1 Aethir(ATH) til XAF
Fr34.79688
1 Aethir(ATH) til XCD
$0.168372
1 Aethir(ATH) til XOF
Fr34.79688
1 Aethir(ATH) til XPF
Fr6.29836
1 Aethir(ATH) til BWP
P0.8306352
1 Aethir(ATH) til BZD
$0.1253436
1 Aethir(ATH) til CVE
$5.8481208
1 Aethir(ATH) til DJF
Fr11.10008
1 Aethir(ATH) til DOP
$3.8675672
1 Aethir(ATH) til DZD
د.ج8.0793616
1 Aethir(ATH) til FJD
$0.14031
1 Aethir(ATH) til GNF
Fr542.2202
1 Aethir(ATH) til GTQ
Q0.4776776
1 Aethir(ATH) til GYD
$13.0513244
1 Aethir(ATH) til ISK
kr7.54556

For en mer dyptgående forståelse av Aethir, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Aethir nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Aethir

Hvor mye er Aethir (ATH) verdt i dag?
Live ATH prisen i USD er 0.06236 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ATH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ATH til USD er $ 0.06236. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Aethir?
Markedsverdien for ATH er $ 761.43M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ATH?
Den sirkulerende forsyningen av ATH er 12.21B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forATH ?
ATH oppnådde en ATH-pris på 0.10592652062460939 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ATH?
ATH så en ATL-pris på 0.024430599906132534 USD.
Hva er handelsvolumet til ATH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ATH er $ 5.12M USD.
Vil ATH gå høyere i år?
ATH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ATH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:58:24 (UTC+8)

Aethir (ATH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$0.06235
