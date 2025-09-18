Dagens Astro Armadillos livepris er 0.06182 USD. Spor prisoppdateringer for ASTROS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASTROS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Astro Armadillos livepris er 0.06182 USD. Spor prisoppdateringer for ASTROS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASTROS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Astro Armadillos Logo

Astro Armadillos Pris(ASTROS)

1 ASTROS til USD livepris:

$0.06182
-0.08%1D
USD
Astro Armadillos (ASTROS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:48:13 (UTC+8)

Astro Armadillos (ASTROS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.05983
24 timer lav
$ 0.0619
24 timer høy

$ 0.05983
$ 0.0619
$ 0.11362255496661224
$ 0.019778041816782114
-0.04%

-0.08%

+1.42%

+1.42%

Astro Armadillos (ASTROS) sanntidsprisen er $ 0.06182. I løpet av de siste 24 timene har ASTROS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.05983 og et toppnivå på $ 0.0619, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASTROS er $ 0.11362255496661224, mens den rekordlave prisen er $ 0.019778041816782114.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASTROS endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -0.08% over 24 timer og +1.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Astro Armadillos (ASTROS) Markedsinformasjon

No.2031

$ 1.58M
$ 14.82K
$ 6.18M
25.50M
100,000,000
100,000,000
25.49%

MATIC

Nåværende markedsverdi på Astro Armadillos er $ 1.58M, med et 24-timers handelsvolum på $ 14.82K. Den sirkulerende forsyningen på ASTROS er 25.50M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.18M.

Astro Armadillos (ASTROS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Astro Armadillos for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000495-0.08%
30 dager$ +0.00068+1.11%
60 dager$ +0.00092+1.51%
90 dager$ +0.01011+19.55%
Astro Armadillos Prisendring i dag

I dag registrerte ASTROS en endring på $ -0.0000495 (-0.08%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Astro Armadillos 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00068 (+1.11%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Astro Armadillos 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ASTROS en endring på $ +0.00092 (+1.51%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Astro Armadillos 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01011+19.55% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Astro Armadillos (ASTROS)?

Sjekk ut Astro Armadillos Prishistorikk-siden nå.

Hva er Astro Armadillos (ASTROS)

Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes.

Astro Armadillos er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Astro Armadillos investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ASTROS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Astro Armadillos på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Astro Armadillos kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Astro Armadillos Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Astro Armadillos (ASTROS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Astro Armadillos (ASTROS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Astro Armadillos.

Sjekk Astro Armadillosprisprognosen nå!

Astro Armadillos (ASTROS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Astro Armadillos (ASTROS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ASTROS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Astro Armadillos (ASTROS)

Leter du etter hvordan du kjøperAstro Armadillos? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Astro Armadillos på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ASTROS til lokale valutaer

1 Astro Armadillos(ASTROS) til VND
1,626.7933
1 Astro Armadillos(ASTROS) til AUD
A$0.0933482
1 Astro Armadillos(ASTROS) til GBP
0.0457468
1 Astro Armadillos(ASTROS) til EUR
0.052547
1 Astro Armadillos(ASTROS) til USD
$0.06182
1 Astro Armadillos(ASTROS) til MYR
RM0.259644
1 Astro Armadillos(ASTROS) til TRY
2.5581116
1 Astro Armadillos(ASTROS) til JPY
¥9.08754
1 Astro Armadillos(ASTROS) til ARS
ARS$91.1795544
1 Astro Armadillos(ASTROS) til RUB
5.16197
1 Astro Armadillos(ASTROS) til INR
5.4457238
1 Astro Armadillos(ASTROS) til IDR
Rp1,030.3329212
1 Astro Armadillos(ASTROS) til KRW
86.3402848
1 Astro Armadillos(ASTROS) til PHP
3.5243582
1 Astro Armadillos(ASTROS) til EGP
￡E.2.9772512
1 Astro Armadillos(ASTROS) til BRL
R$0.3282642
1 Astro Armadillos(ASTROS) til CAD
C$0.0846934
1 Astro Armadillos(ASTROS) til BDT
7.5259668
1 Astro Armadillos(ASTROS) til NGN
92.4060632
1 Astro Armadillos(ASTROS) til COP
$241.484375
1 Astro Armadillos(ASTROS) til ZAR
R.1.0707224
1 Astro Armadillos(ASTROS) til UAH
2.5544024
1 Astro Armadillos(ASTROS) til TZS
T.Sh.153.0193368
1 Astro Armadillos(ASTROS) til VES
Bs10.07666
1 Astro Armadillos(ASTROS) til CLP
$59.0381
1 Astro Armadillos(ASTROS) til PKR
Rs17.5469888
1 Astro Armadillos(ASTROS) til KZT
33.4699662
1 Astro Armadillos(ASTROS) til THB
฿1.9664942
1 Astro Armadillos(ASTROS) til TWD
NT$1.8682004
1 Astro Armadillos(ASTROS) til AED
د.إ0.2268794
1 Astro Armadillos(ASTROS) til CHF
Fr0.0488378
1 Astro Armadillos(ASTROS) til HKD
HK$0.4803414
1 Astro Armadillos(ASTROS) til AMD
֏23.658514
1 Astro Armadillos(ASTROS) til MAD
.د.م0.5576164
1 Astro Armadillos(ASTROS) til MXN
$1.1368698
1 Astro Armadillos(ASTROS) til SAR
ريال0.231825
1 Astro Armadillos(ASTROS) til ETB
Br8.8754974
1 Astro Armadillos(ASTROS) til KES
KSh7.9859076
1 Astro Armadillos(ASTROS) til JOD
د.أ0.04383038
1 Astro Armadillos(ASTROS) til PLN
0.2237884
1 Astro Armadillos(ASTROS) til RON
лв0.2664442
1 Astro Armadillos(ASTROS) til SEK
kr0.5817262
1 Astro Armadillos(ASTROS) til BGN
лв0.1026212
1 Astro Armadillos(ASTROS) til HUF
Ft20.5378404
1 Astro Armadillos(ASTROS) til CZK
1.2784376
1 Astro Armadillos(ASTROS) til KWD
د.ك0.0188551
1 Astro Armadillos(ASTROS) til ILS
0.2058606
1 Astro Armadillos(ASTROS) til BOB
Bs0.4271762
1 Astro Armadillos(ASTROS) til AZN
0.105094
1 Astro Armadillos(ASTROS) til TJS
SM0.5786352
1 Astro Armadillos(ASTROS) til GEL
0.166914
1 Astro Armadillos(ASTROS) til AOA
Kz56.3532574
1 Astro Armadillos(ASTROS) til BHD
.د.ب0.02330614
1 Astro Armadillos(ASTROS) til BMD
$0.06182
1 Astro Armadillos(ASTROS) til DKK
kr0.392557
1 Astro Armadillos(ASTROS) til HNL
L1.6203022
1 Astro Armadillos(ASTROS) til MUR
2.8029188
1 Astro Armadillos(ASTROS) til NAD
$1.072577
1 Astro Armadillos(ASTROS) til NOK
kr0.6144908
1 Astro Armadillos(ASTROS) til NZD
$0.105094
1 Astro Armadillos(ASTROS) til PAB
B/.0.06182
1 Astro Armadillos(ASTROS) til PGK
K0.2584076
1 Astro Armadillos(ASTROS) til QAR
ر.ق0.2244066
1 Astro Armadillos(ASTROS) til RSD
дин.6.1653086
1 Astro Armadillos(ASTROS) til UZS
soʻm763.2093194
1 Astro Armadillos(ASTROS) til ALL
L5.0976772
1 Astro Armadillos(ASTROS) til ANG
ƒ0.1106578
1 Astro Armadillos(ASTROS) til AWG
ƒ0.111276
1 Astro Armadillos(ASTROS) til BBD
$0.12364
1 Astro Armadillos(ASTROS) til BAM
KM0.1026212
1 Astro Armadillos(ASTROS) til BIF
Fr184.5327
1 Astro Armadillos(ASTROS) til BND
$0.0791296
1 Astro Armadillos(ASTROS) til BSD
$0.06182
1 Astro Armadillos(ASTROS) til JMD
$9.9165462
1 Astro Armadillos(ASTROS) til KHR
248.2728292
1 Astro Armadillos(ASTROS) til KMF
Fr25.84076
1 Astro Armadillos(ASTROS) til LAK
1,343.9130166
1 Astro Armadillos(ASTROS) til LKR
Rs18.6993136
1 Astro Armadillos(ASTROS) til MDL
L1.02003
1 Astro Armadillos(ASTROS) til MGA
Ar273.5392814
1 Astro Armadillos(ASTROS) til MOP
P0.4951782
1 Astro Armadillos(ASTROS) til MVR
0.945846
1 Astro Armadillos(ASTROS) til MWK
MK107.3263202
1 Astro Armadillos(ASTROS) til MZN
MT3.950298
1 Astro Armadillos(ASTROS) til NPR
Rs8.7116744
1 Astro Armadillos(ASTROS) til PYG
441.51844
1 Astro Armadillos(ASTROS) til RWF
Fr89.57718
1 Astro Armadillos(ASTROS) til SBD
$0.506924
1 Astro Armadillos(ASTROS) til SCR
0.8858806
1 Astro Armadillos(ASTROS) til SRD
$2.3547238
1 Astro Armadillos(ASTROS) til SVC
$0.540925
1 Astro Armadillos(ASTROS) til SZL
L1.072577
1 Astro Armadillos(ASTROS) til TMT
m0.21637
1 Astro Armadillos(ASTROS) til TND
د.ت0.1798962
1 Astro Armadillos(ASTROS) til TTD
$0.4185214
1 Astro Armadillos(ASTROS) til UGX
Sh216.86456
1 Astro Armadillos(ASTROS) til XAF
Fr34.49556
1 Astro Armadillos(ASTROS) til XCD
$0.166914
1 Astro Armadillos(ASTROS) til XOF
Fr34.49556
1 Astro Armadillos(ASTROS) til XPF
Fr6.24382
1 Astro Armadillos(ASTROS) til BWP
P0.8234424
1 Astro Armadillos(ASTROS) til BZD
$0.1242582
1 Astro Armadillos(ASTROS) til CVE
$5.7974796
1 Astro Armadillos(ASTROS) til DJF
Fr10.94214
1 Astro Armadillos(ASTROS) til DOP
$3.8340764
1 Astro Armadillos(ASTROS) til DZD
د.ج8.0093992
1 Astro Armadillos(ASTROS) til FJD
$0.139095
1 Astro Armadillos(ASTROS) til GNF
Fr537.5249
1 Astro Armadillos(ASTROS) til GTQ
Q0.4735412
1 Astro Armadillos(ASTROS) til GYD
$12.9383078
1 Astro Armadillos(ASTROS) til ISK
kr7.48022

Astro Armadillos Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Astro Armadillos, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Astro Armadillos nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Astro Armadillos

Hvor mye er Astro Armadillos (ASTROS) verdt i dag?
Live ASTROS prisen i USD er 0.06182 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ASTROS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ASTROS til USD er $ 0.06182. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Astro Armadillos?
Markedsverdien for ASTROS er $ 1.58M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ASTROS?
Den sirkulerende forsyningen av ASTROS er 25.50M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forASTROS ?
ASTROS oppnådde en ATH-pris på 0.11362255496661224 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ASTROS?
ASTROS så en ATL-pris på 0.019778041816782114 USD.
Hva er handelsvolumet til ASTROS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ASTROS er $ 14.82K USD.
Vil ASTROS gå høyere i år?
ASTROS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ASTROS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:48:13 (UTC+8)

Astro Armadillos (ASTROS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

