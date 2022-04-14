Astro Armadillos (ASTROS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Astro Armadillos (ASTROS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Astro Armadillos (ASTROS) Informasjon Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes. Offisiell nettside: https://astroarmadillos.io/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/ce7vc44jfnpkv65m Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0xBc024abd1e72e2b5F9f73de13ACe4Ac68Fe73e62

Astro Armadillos (ASTROS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Astro Armadillos (ASTROS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 25.50M $ 25.50M $ 25.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.17M $ 6.17M $ 6.17M All-time high: $ 0.1249 $ 0.1249 $ 0.1249 All-Time Low: $ 0.019778041816782114 $ 0.019778041816782114 $ 0.019778041816782114 Nåværende pris: $ 0.06171 $ 0.06171 $ 0.06171 Lær mer om Astro Armadillos (ASTROS) pris

Astro Armadillos (ASTROS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Astro Armadillos (ASTROS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ASTROS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ASTROS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ASTROSs tokenomics, kan du utforske ASTROS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ASTROS Interessert i å legge til Astro Armadillos (ASTROS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ASTROS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ASTROS på MEXC nå!

Astro Armadillos (ASTROS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ASTROS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ASTROS nå!

ASTROS prisforutsigelse Vil du vite hvor ASTROS kan være på vei? Vår ASTROS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ASTROS tokenets prisforutsigelse nå!

