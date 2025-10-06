Arowana pris i dag

Sanntids Arowana (ARW) pris i dag er $ 0.06401, med en 1.08% endring de siste 24 timene. Nåværende ARW til USD konverteringssats er $ 0.06401 per ARW.

Arowana rangerer for tiden som #4118 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 ARW. I løpet av de siste 24 timene ARW har den blitt handlet mellom $ 0.06197(laveste) og $ 0.07 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 10.64117077383144, mens tidenes laveste notering var $ 0.000425025916068227.

Kortsiktig har ARW beveget seg +0.54% i løpet av den siste timen og +57.97% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 80.10K.

Arowana (ARW) Markedsinformasjon

Rangering No.4118 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 80.10K$ 80.10K $ 80.10K Fullt utvannet markedsverdi $ 32.01M$ 32.01M $ 32.01M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Total forsyning 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede ARB

