Dagens Areon Network livepris er 0.00951 USD. Spor prisoppdateringer for AREA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AREA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Areon Network Logo

Areon Network Pris(AREA)

1 AREA til USD livepris:

-5.65%1D
USD
Areon Network (AREA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:31:20 (UTC+8)

Areon Network (AREA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

0.00%

-5.65%

-30.99%

-30.99%

Areon Network (AREA) sanntidsprisen er $ 0.00951. I løpet av de siste 24 timene har AREA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0069 og et toppnivå på $ 0.01323, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AREA er $ 0.3199181743809326, mens den rekordlave prisen er $ 0.003344192063297708.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AREA endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -5.65% over 24 timer og -30.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Areon Network (AREA) Markedsinformasjon

No.2143

47.26%

AREA

Nåværende markedsverdi på Areon Network er $ 1.12M, med et 24-timers handelsvolum på $ 40.15K. Den sirkulerende forsyningen på AREA er 118.16M, med en total tilgang på 250000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.38M.

Areon Network (AREA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Areon Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0005695-5.65%
30 dager$ -0.00566-37.32%
60 dager$ -0.00929-49.42%
90 dager$ -0.00832-46.67%
Areon Network Prisendring i dag

I dag registrerte AREA en endring på $ -0.0005695 (-5.65%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Areon Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00566 (-37.32%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Areon Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AREA en endring på $ -0.00929 (-49.42%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Areon Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00832-46.67% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Areon Network (AREA)?

Sjekk ut Areon Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Areon Network (AREA)

Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership.

Areon Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Areon Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AREA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Areon Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Areon Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Areon Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Areon Network (AREA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Areon Network (AREA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Areon Network.

Sjekk Areon Networkprisprognosen nå!

Areon Network (AREA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Areon Network (AREA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AREA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Areon Network (AREA)

Leter du etter hvordan du kjøperAreon Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Areon Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AREA til lokale valutaer

Areon Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Areon Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Areon Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Areon Network

Hvor mye er Areon Network (AREA) verdt i dag?
Live AREA prisen i USD er 0.00951 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AREA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AREA til USD er $ 0.00951. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Areon Network?
Markedsverdien for AREA er $ 1.12M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AREA?
Den sirkulerende forsyningen av AREA er 118.16M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAREA ?
AREA oppnådde en ATH-pris på 0.3199181743809326 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AREA?
AREA så en ATL-pris på 0.003344192063297708 USD.
Hva er handelsvolumet til AREA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AREA er $ 40.15K USD.
Vil AREA gå høyere i år?
AREA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AREA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:31:20 (UTC+8)

