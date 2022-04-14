Areon Network (AREA) tokenomics

Areon Network (AREA) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Areon Network (AREA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Areon Network (AREA) Informasjon

Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership.

Offisiell nettside:
https://areum.network
Teknisk dokument:
https://docs.areum.network/
Blokkutforsker:
https://explorer.areum.network

Areon Network (AREA) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Areon Network (AREA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M
Total forsyning:
$ 250.00M
$ 250.00M$ 250.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 118.16M
$ 118.16M$ 118.16M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M
All-time high:
$ 0.21
$ 0.21$ 0.21
All-Time Low:
$ 0.003344192063297708
$ 0.003344192063297708$ 0.003344192063297708
Nåværende pris:
$ 0.00921
$ 0.00921$ 0.00921

Areon Network (AREA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Areon Network (AREA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet AREA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange AREA tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår AREAs tokenomics, kan du utforske AREA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AREA

Interessert i å legge til Areon Network (AREA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AREA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Areon Network (AREA) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til AREA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

AREA prisforutsigelse

Vil du vite hvor AREA kan være på vei? Vår AREA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.