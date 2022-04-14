Areon Network (AREA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Areon Network (AREA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Areon Network (AREA) Informasjon Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership. Offisiell nettside: https://areum.network Teknisk dokument: https://docs.areum.network/ Blokkutforsker: https://explorer.areum.network Kjøp AREA nå!

Areon Network (AREA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Areon Network (AREA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Total forsyning: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Sirkulerende forsyning: $ 118.16M $ 118.16M $ 118.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M All-time high: $ 0.21 $ 0.21 $ 0.21 All-Time Low: $ 0.003344192063297708 $ 0.003344192063297708 $ 0.003344192063297708 Nåværende pris: $ 0.00921 $ 0.00921 $ 0.00921 Lær mer om Areon Network (AREA) pris

Areon Network (AREA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Areon Network (AREA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AREA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AREA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AREAs tokenomics, kan du utforske AREA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AREA Interessert i å legge til Areon Network (AREA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AREA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AREA på MEXC nå!

Areon Network (AREA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AREA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AREA nå!

AREA prisforutsigelse Vil du vite hvor AREA kan være på vei? Vår AREA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AREA tokenets prisforutsigelse nå!

