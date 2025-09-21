Areon Network (AREA)-prisforutsigelse (USD)

Få Areon Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye AREA vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Areon Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.00996 $0.00996 $0.00996 -3.76% USD Faktisk Prediksjon Areon Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Areon Network (AREA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Areon Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.00996 i 2025. Areon Network (AREA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Areon Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010458 i 2026. Areon Network (AREA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AREA for 2027 $ 0.010980 med en 10.25% vekstrate. Areon Network (AREA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AREA for 2028 $ 0.011529 med en 15.76% vekstrate. Areon Network (AREA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AREA for 2029 $ 0.012106 med en 21.55% vekstrate. Areon Network (AREA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AREA for 2030 $ 0.012711 med en 27.63% vekstrate. Areon Network (AREA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Areon Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.020706. Areon Network (AREA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Areon Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.033728. År Pris Vekst 2025 $ 0.00996 0.00%

2026 $ 0.010458 5.00%

2027 $ 0.010980 10.25%

2028 $ 0.011529 15.76%

2029 $ 0.012106 21.55%

2030 $ 0.012711 27.63%

2031 $ 0.013347 34.01%

2032 $ 0.014014 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.014715 47.75%

2034 $ 0.015451 55.13%

2035 $ 0.016223 62.89%

2036 $ 0.017034 71.03%

2037 $ 0.017886 79.59%

2038 $ 0.018781 88.56%

2039 $ 0.019720 97.99%

2040 $ 0.020706 107.89% Vis mer Kortsiktig Areon Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.00996 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.009961 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.009969 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.010000 0.41% Areon Network (AREA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for AREA September 21, 2025(I dag) er $0.00996 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Areon Network (AREA) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for AREA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.009961 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Areon Network (AREA) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for AREA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.009969 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Areon Network (AREA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for AREA $0.010000 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Areon Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.00996$ 0.00996 $ 0.00996 Prisendring (24 t) -3.76% Markedsverdi $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Opplagsforsyning 118.16M 118.16M 118.16M Volum (24 timer) $ 4.58K$ 4.58K $ 4.58K Volum (24 timer) -- Den siste AREA-prisen er $ 0.00996. Den har en 24-timers endring på -3.76%, med et 24-timers handelsvolum på $ 4.58K. Videre har AREA en sirkulerende forsyning på 118.16M og total markedsverdi på $ 1.18M. Se AREA livepris

Areon Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Areon Network direktepris, er gjeldende pris for Areon Network 0.00996USD. Den sirkulerende forsyningen av Areon Network(AREA) er 0.00 AREA , som gir den en markedsverdi på $1.18M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.18% $ -0.00221 $ 0.01217 $ 0.00925

7 dager -0.21% $ -0.002800 $ 0.01445 $ 0.0069

30 dager -0.31% $ -0.004540 $ 0.01599 $ 0.0069 24-timers ytelse De siste 24 timene har Areon Network vist en prisbevegelse på $-0.00221 , noe som gjenspeiler en -0.18% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Areon Network handlet på en topp på $0.01445 og en bunn på $0.0069 . Det så en prisendring på -0.21% . Denne nylige trenden viser potensialet til AREA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Areon Network opplevd en -0.31% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.004540 av dens verdi. Dette indikerer at AREA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Areon Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full AREA prishistorikk

Hvordan fungerer Areon Network (AREA) prisforutsigelsesmodul? Areon Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for AREA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Areon Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for AREA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Areon Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til AREA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til AREA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Areon Network.

Hvorfor er AREA-prisforutsigelse viktig?

AREA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i AREA nå? I følge dine forutsigelser vil AREA oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for AREA neste måned? I følge Areon Network (AREA)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte AREA-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 AREA koste i 2026? Prisen på 1 Areon Network (AREA) i dag er $0.00996 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil AREA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på AREA i 2027? Areon Network (AREA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 AREA innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for AREA i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Areon Network (AREA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for AREA i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Areon Network (AREA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 AREA koste i 2030? Prisen på 1 Areon Network (AREA) i dag er $0.00996 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil AREA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for AREA i 2040? Areon Network (AREA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 AREA innen 2040.