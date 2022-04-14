Apu Apustaja (APU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Apu Apustaja (APU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Apu Apustaja (APU) Informasjon APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon. Offisiell nettside: https://apu.io/ Teknisk dokument: https://cdn.apu.community/apu_whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/26s3UGB9hund1qspApy1zYgCritxAooGg7o63BMn89Yq Kjøp APU nå!

Apu Apustaja (APU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Apu Apustaja (APU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 53.02M $ 53.02M $ 53.02M Total forsyning: $ 337.89B $ 337.89B $ 337.89B Sirkulerende forsyning: $ 337.89B $ 337.89B $ 337.89B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 66.01M $ 66.01M $ 66.01M All-time high: $ 0.00148 $ 0.00148 $ 0.00148 All-Time Low: $ 0.00000001170769029 $ 0.00000001170769029 $ 0.00000001170769029 Nåværende pris: $ 0.0001569 $ 0.0001569 $ 0.0001569 Lær mer om Apu Apustaja (APU) pris

Apu Apustaja (APU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Apu Apustaja (APU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet APU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange APU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår APUs tokenomics, kan du utforske APU tokenets livepris!

Apu Apustaja (APU) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til APU hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for APU nå!

APU prisforutsigelse Vil du vite hvor APU kan være på vei? Vår APU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se APU tokenets prisforutsigelse nå!

