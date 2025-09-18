Dagens Apu Apustaja livepris er 0.0001627 USD. Spor prisoppdateringer for APU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk APU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Apu Apustaja livepris er 0.0001627 USD. Spor prisoppdateringer for APU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk APU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Apu Apustaja Logo

Apu Apustaja Pris(APU)

$0.0001627
-0.48%1D
Apu Apustaja (APU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:31:12 (UTC+8)

Apu Apustaja (APU) Prisinformasjon (USD)

$ 0.0001627
$ 0.0001723
$ 0.0001627
$ 0.0001723
$ 0.001467208055895663
$ 0.00000001170769029
Apu Apustaja (APU) sanntidsprisen er $ 0.0001627. I løpet av de siste 24 timene har APU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0001627 og et toppnivå på $ 0.0001723, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til APU er $ 0.001467208055895663, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000001170769029.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har APU endret seg med -0.43% i løpet av den siste timen, -0.48% over 24 timer og -5.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Apu Apustaja (APU) Markedsinformasjon

No.552

$ 54.98M
$ 26.42K
$ 68.45M
337.89B
420,690,000,000
337,892,041,151.5295
80.31%

ETH

Nåværende markedsverdi på Apu Apustaja er $ 54.98M, med et 24-timers handelsvolum på $ 26.42K. Den sirkulerende forsyningen på APU er 337.89B, med en total tilgang på 337892041151.5295. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 68.45M.

Apu Apustaja (APU) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Apu Apustaja for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000000785-0.48%
30 dager$ -0.00007-30.09%
60 dager$ -0.0001242-43.30%
90 dager$ -0.0000021-1.28%
Apu Apustaja Prisendring i dag

I dag registrerte APU en endring på $ -0.000000785 (-0.48%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Apu Apustaja 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00007 (-30.09%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Apu Apustaja 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så APU en endring på $ -0.0001242 (-43.30%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Apu Apustaja 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0000021-1.28% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Apu Apustaja (APU)?

Sjekk ut Apu Apustaja Prishistorikk-siden nå.

Hva er Apu Apustaja (APU)

APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon.

Apu Apustaja er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Apu Apustaja investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk APU Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Apu Apustaja på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Apu Apustaja kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Apu Apustaja Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Apu Apustaja (APU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Apu Apustaja (APU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Apu Apustaja.

Sjekk Apu Apustajaprisprognosen nå!

Apu Apustaja (APU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Apu Apustaja (APU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om APU tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Apu Apustaja (APU)

Leter du etter hvordan du kjøperApu Apustaja? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Apu Apustaja på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

APU til lokale valutaer

Apu Apustaja Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Apu Apustaja, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Apu Apustaja nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Apu Apustaja

Hvor mye er Apu Apustaja (APU) verdt i dag?
Live APU prisen i USD er 0.0001627 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende APU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på APU til USD er $ 0.0001627. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Apu Apustaja?
Markedsverdien for APU er $ 54.98M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av APU?
Den sirkulerende forsyningen av APU er 337.89B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAPU ?
APU oppnådde en ATH-pris på 0.001467208055895663 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på APU?
APU så en ATL-pris på 0.00000001170769029 USD.
Hva er handelsvolumet til APU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for APU er $ 26.42K USD.
Vil APU gå høyere i år?
APU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut APU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:31:12 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

