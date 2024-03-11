APU

APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon.

NavnAPU

RangeringNo.616

Markedsverdi$0,00

Fullt utvannet markedsverdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)%0,00

Opplagsforsyning337.891.936.151,5295

Maksimal forsyning420.690.000.000

Total forsyning337.891.936.151,5295

Opplagsforsyning0.8031%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.001467208055895663,2024-11-18

Laveste pris0.00000001170769029,2024-03-11

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonAPU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
APU/USDT
Apu Apustaja
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (APU)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
APU/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (APU)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...