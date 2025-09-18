Dagens Aptos livepris er 4.563 USD. Spor prisoppdateringer for APT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk APT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Aptos livepris er 4.563 USD. Spor prisoppdateringer for APT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk APT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Aptos Pris(APT)

Aptos (APT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:31:04 (UTC+8)

Aptos (APT) Prisinformasjon (USD)

Aptos (APT) sanntidsprisen er $ 4.563. I løpet av de siste 24 timene har APT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.544 og et toppnivå på $ 4.778, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til APT er $ 19.90315084342996, mens den rekordlave prisen er $ 3.086972917064586.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har APT endret seg med -0.29% i løpet av den siste timen, -0.73% over 24 timer og -0.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aptos (APT) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Aptos er $ 3.20B, med et 24-timers handelsvolum på $ 7.49M. Den sirkulerende forsyningen på APT er 701.46M, med en total tilgang på 1175615490.0876942. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.36B.

Aptos (APT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Aptos for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

I dag$ -0.03355-0.73%
30 dager$ +0.117+2.63%
60 dager$ -0.781-14.62%
90 dager$ +0.287+6.71%
Aptos Prisendring i dag

I dag registrerte APT en endring på $ -0.03355 (-0.73%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Aptos 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.117 (+2.63%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Aptos 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så APT en endring på $ -0.781 (-14.62%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Aptos 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.287+6.71% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Aptos (APT)?

Sjekk ut Aptos Prishistorikk-siden nå.

Hva er Aptos (APT)

Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

Aptos er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Aptos investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

- Sjekk APT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Aptos på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Aptos kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Aptos Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Aptos (APT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Aptos (APT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Aptos.

Sjekk Aptosprisprognosen nå!

Aptos (APT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Aptos (APT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om APT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Aptos (APT)

Leter du etter hvordan du kjøperAptos? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Aptos på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

APT til lokale valutaer

Aptos Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Aptos, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Aptos nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Aptos

Hvor mye er Aptos (APT) verdt i dag?
Live APT prisen i USD er 4.563 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende APT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på APT til USD er $ 4.563. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Aptos?
Markedsverdien for APT er $ 3.20B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av APT?
Den sirkulerende forsyningen av APT er 701.46M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAPT ?
APT oppnådde en ATH-pris på 19.90315084342996 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på APT?
APT så en ATL-pris på 3.086972917064586 USD.
Hva er handelsvolumet til APT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for APT er $ 7.49M USD.
Vil APT gå høyere i år?
APT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut APT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:31:04 (UTC+8)

Aptos (APT) Viktige bransjeoppdateringer

09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

