RWAX (APP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RWAX (APP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RWAX (APP) Informasjon Moon App is an easy-to-use Launchpad for Injective projects and Trading Bot App intended for retail users. Offisiell nettside: https://rwax.org/ Teknisk dokument: https://docs.rwax.org Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xC5d27F27F08D1FD1E3EbBAa50b3442e6c0D50439 Kjøp APP nå!

RWAX (APP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RWAX (APP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.30M $ 7.30M $ 7.30M All-time high: $ 0.05206 $ 0.05206 $ 0.05206 All-Time Low: $ 0.001953384455000697 $ 0.001953384455000697 $ 0.001953384455000697 Nåværende pris: $ 0.002433 $ 0.002433 $ 0.002433 Lær mer om RWAX (APP) pris

RWAX (APP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RWAX (APP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet APP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange APP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår APPs tokenomics, kan du utforske APP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe APP Interessert i å legge til RWAX (APP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe APP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper APP på MEXC nå!

RWAX (APP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til APP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for APP nå!

APP prisforutsigelse Vil du vite hvor APP kan være på vei? Vår APP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se APP tokenets prisforutsigelse nå!

