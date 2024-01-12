APP

Moon App is an easy-to-use Launchpad for Injective projects and Trading Bot App intended for retail users.

NavnAPP

RangeringNo.4338

Markedsverdi$0,00

Fullt utvannet markedsverdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0,00%

Opplagsforsyning0

Maksimal forsyning3 000 000 000

Total forsyning3 000 000 000

Opplagsforsyning0%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.09178874267299131,2024-01-12

Laveste pris0.001953384455000697,2024-11-08

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonMoon App is an easy-to-use Launchpad for Injective projects and Trading Bot App intended for retail users.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

