Hva er ApeX Protocol (APEX)

ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

ApeX Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ApeX Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk APEX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om ApeX Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ApeX Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ApeX Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ApeX Protocol (APEX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ApeX Protocol (APEX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ApeX Protocol.

Sjekk ApeX Protocolprisprognosen nå!

ApeX Protocol (APEX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ApeX Protocol (APEX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om APEX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ApeX Protocol (APEX)

Leter du etter hvordan du kjøperApeX Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ApeX Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

APEX til lokale valutaer

ApeX Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ApeX Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om ApeX Protocol Hvor mye er ApeX Protocol (APEX) verdt i dag? Live APEX prisen i USD er 0.2218 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende APEX-til-USD-pris? $ 0.2218 . Sjekk ut Den nåværende prisen på APEX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for ApeX Protocol? Markedsverdien for APEX er $ 29.79M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av APEX? Den sirkulerende forsyningen av APEX er 134.30M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAPEX ? APEX oppnådde en ATH-pris på 3.8325250957583354 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på APEX? APEX så en ATL-pris på 0.11245349995021983 USD . Hva er handelsvolumet til APEX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for APEX er $ 86.77K USD . Vil APEX gå høyere i år? APEX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut APEX prisprognosen for en mer grundig analyse.

ApeX Protocol (APEX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

