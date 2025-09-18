Dagens ApeX Protocol livepris er 0.2218 USD. Spor prisoppdateringer for APEX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk APEX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ApeX Protocol livepris er 0.2218 USD. Spor prisoppdateringer for APEX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk APEX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ApeX Protocol Pris(APEX)

$0.2218
$0.2218$0.2218
-0.67%1D
ApeX Protocol (APEX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:30:55 (UTC+8)

ApeX Protocol (APEX) Prisinformasjon (USD)

$ 0.2112
$ 0.2112$ 0.2112
$ 0.24
$ 0.24$ 0.24
$ 0.2112
$ 0.2112$ 0.2112

$ 0.24
$ 0.24$ 0.24

$ 3.8325250957583354
$ 3.8325250957583354$ 3.8325250957583354

$ 0.11245349995021983
$ 0.11245349995021983$ 0.11245349995021983

-0.99%

-0.67%

-21.93%

-21.93%

ApeX Protocol (APEX) sanntidsprisen er $ 0.2218. I løpet av de siste 24 timene har APEX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2112 og et toppnivå på $ 0.24, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til APEX er $ 3.8325250957583354, mens den rekordlave prisen er $ 0.11245349995021983.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har APEX endret seg med -0.99% i løpet av den siste timen, -0.67% over 24 timer og -21.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ApeX Protocol (APEX) Markedsinformasjon

No.771

$ 29.79M
$ 29.79M$ 29.79M

$ 86.77K
$ 86.77K$ 86.77K

$ 110.90M
$ 110.90M$ 110.90M

134.30M
134.30M 134.30M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

499,999,990
499,999,990 499,999,990

26.86%

ETH

Nåværende markedsverdi på ApeX Protocol er $ 29.79M, med et 24-timers handelsvolum på $ 86.77K. Den sirkulerende forsyningen på APEX er 134.30M, med en total tilgang på 499999990. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 110.90M.

ApeX Protocol (APEX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene ApeX Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001496-0.67%
30 dager$ -0.1039-31.91%
60 dager$ -0.0598-21.24%
90 dager$ +0.0676+43.83%
ApeX Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte APEX en endring på $ -0.001496 (-0.67%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ApeX Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.1039 (-31.91%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ApeX Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så APEX en endring på $ -0.0598 (-21.24%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ApeX Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0676+43.83% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for ApeX Protocol (APEX)?

Sjekk ut ApeX Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er ApeX Protocol (APEX)

ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

ApeX Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ApeX Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk APEX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om ApeX Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ApeX Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ApeX Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ApeX Protocol (APEX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ApeX Protocol (APEX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ApeX Protocol.

Sjekk ApeX Protocolprisprognosen nå!

ApeX Protocol (APEX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ApeX Protocol (APEX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om APEX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ApeX Protocol (APEX)

Leter du etter hvordan du kjøperApeX Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ApeX Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

APEX til lokale valutaer

1 ApeX Protocol(APEX) til VND
5,836.667
1 ApeX Protocol(APEX) til AUD
A$0.334918
1 ApeX Protocol(APEX) til GBP
0.164132
1 ApeX Protocol(APEX) til EUR
0.18853
1 ApeX Protocol(APEX) til USD
$0.2218
1 ApeX Protocol(APEX) til MYR
RM0.93156
1 ApeX Protocol(APEX) til TRY
9.178084
1 ApeX Protocol(APEX) til JPY
¥32.6046
1 ApeX Protocol(APEX) til ARS
ARS$327.137256
1 ApeX Protocol(APEX) til RUB
18.5203
1 ApeX Protocol(APEX) til INR
19.538362
1 ApeX Protocol(APEX) til IDR
Rp3,696.665188
1 ApeX Protocol(APEX) til KRW
309.774752
1 ApeX Protocol(APEX) til PHP
12.649254
1 ApeX Protocol(APEX) til EGP
￡E.10.684106
1 ApeX Protocol(APEX) til BRL
R$1.179976
1 ApeX Protocol(APEX) til CAD
C$0.303866
1 ApeX Protocol(APEX) til BDT
27.001932
1 ApeX Protocol(APEX) til NGN
331.537768
1 ApeX Protocol(APEX) til COP
$866.40625
1 ApeX Protocol(APEX) til ZAR
R.3.841576
1 ApeX Protocol(APEX) til UAH
9.164776
1 ApeX Protocol(APEX) til TZS
T.Sh.549.008232
1 ApeX Protocol(APEX) til VES
Bs36.1534
1 ApeX Protocol(APEX) til CLP
$211.819
1 ApeX Protocol(APEX) til PKR
Rs62.955712
1 ApeX Protocol(APEX) til KZT
120.084738
1 ApeX Protocol(APEX) til THB
฿7.055458
1 ApeX Protocol(APEX) til TWD
NT$6.702796
1 ApeX Protocol(APEX) til AED
د.إ0.814006
1 ApeX Protocol(APEX) til CHF
Fr0.175222
1 ApeX Protocol(APEX) til HKD
HK$1.723386
1 ApeX Protocol(APEX) til AMD
֏84.88286
1 ApeX Protocol(APEX) til MAD
.د.م2.000636
1 ApeX Protocol(APEX) til MXN
$4.08112
1 ApeX Protocol(APEX) til SAR
ريال0.83175
1 ApeX Protocol(APEX) til ETB
Br31.843826
1 ApeX Protocol(APEX) til KES
KSh28.652124
1 ApeX Protocol(APEX) til JOD
د.أ0.1572562
1 ApeX Protocol(APEX) til PLN
0.802916
1 ApeX Protocol(APEX) til RON
лв0.955958
1 ApeX Protocol(APEX) til SEK
kr2.087138
1 ApeX Protocol(APEX) til BGN
лв0.368188
1 ApeX Protocol(APEX) til HUF
Ft73.710794
1 ApeX Protocol(APEX) til CZK
4.584606
1 ApeX Protocol(APEX) til KWD
د.ك0.067649
1 ApeX Protocol(APEX) til ILS
0.738594
1 ApeX Protocol(APEX) til BOB
Bs1.532638
1 ApeX Protocol(APEX) til AZN
0.37706
1 ApeX Protocol(APEX) til TJS
SM2.076048
1 ApeX Protocol(APEX) til GEL
0.59886
1 ApeX Protocol(APEX) til AOA
Kz202.186226
1 ApeX Protocol(APEX) til BHD
.د.ب0.0836186
1 ApeX Protocol(APEX) til BMD
$0.2218
1 ApeX Protocol(APEX) til DKK
kr1.40843
1 ApeX Protocol(APEX) til HNL
L5.813378
1 ApeX Protocol(APEX) til MUR
10.056412
1 ApeX Protocol(APEX) til NAD
$3.84823
1 ApeX Protocol(APEX) til NOK
kr2.204692
1 ApeX Protocol(APEX) til NZD
$0.37706
1 ApeX Protocol(APEX) til PAB
B/.0.2218
1 ApeX Protocol(APEX) til PGK
K0.927124
1 ApeX Protocol(APEX) til QAR
ر.ق0.805134
1 ApeX Protocol(APEX) til RSD
дин.22.117896
1 ApeX Protocol(APEX) til UZS
soʻm2,738.269606
1 ApeX Protocol(APEX) til ALL
L18.289628
1 ApeX Protocol(APEX) til ANG
ƒ0.397022
1 ApeX Protocol(APEX) til AWG
ƒ0.39924
1 ApeX Protocol(APEX) til BBD
$0.4436
1 ApeX Protocol(APEX) til BAM
KM0.368188
1 ApeX Protocol(APEX) til BIF
Fr662.073
1 ApeX Protocol(APEX) til BND
$0.283904
1 ApeX Protocol(APEX) til BSD
$0.2218
1 ApeX Protocol(APEX) til JMD
$35.578938
1 ApeX Protocol(APEX) til KHR
890.762108
1 ApeX Protocol(APEX) til KMF
Fr92.7124
1 ApeX Protocol(APEX) til LAK
4,821.739034
1 ApeX Protocol(APEX) til LKR
Rs67.090064
1 ApeX Protocol(APEX) til MDL
L3.6597
1 ApeX Protocol(APEX) til MGA
Ar981.413986
1 ApeX Protocol(APEX) til MOP
P1.776618
1 ApeX Protocol(APEX) til MVR
3.39354
1 ApeX Protocol(APEX) til MWK
MK385.069198
1 ApeX Protocol(APEX) til MZN
MT14.17302
1 ApeX Protocol(APEX) til NPR
Rs31.256056
1 ApeX Protocol(APEX) til PYG
1,584.0956
1 ApeX Protocol(APEX) til RWF
Fr321.3882
1 ApeX Protocol(APEX) til SBD
$1.81876
1 ApeX Protocol(APEX) til SCR
3.178394
1 ApeX Protocol(APEX) til SRD
$8.448362
1 ApeX Protocol(APEX) til SVC
$1.94075
1 ApeX Protocol(APEX) til SZL
L3.84823
1 ApeX Protocol(APEX) til TMT
m0.7763
1 ApeX Protocol(APEX) til TND
د.ت0.645438
1 ApeX Protocol(APEX) til TTD
$1.501586
1 ApeX Protocol(APEX) til UGX
Sh778.0744
1 ApeX Protocol(APEX) til XAF
Fr123.7644
1 ApeX Protocol(APEX) til XCD
$0.59886
1 ApeX Protocol(APEX) til XOF
Fr123.7644
1 ApeX Protocol(APEX) til XPF
Fr22.4018
1 ApeX Protocol(APEX) til BWP
P2.954376
1 ApeX Protocol(APEX) til BZD
$0.445818
1 ApeX Protocol(APEX) til CVE
$20.800404
1 ApeX Protocol(APEX) til DJF
Fr39.2586
1 ApeX Protocol(APEX) til DOP
$13.756036
1 ApeX Protocol(APEX) til DZD
د.ج28.73419
1 ApeX Protocol(APEX) til FJD
$0.49905
1 ApeX Protocol(APEX) til GNF
Fr1,928.551
1 ApeX Protocol(APEX) til GTQ
Q1.698988
1 ApeX Protocol(APEX) til GYD
$46.420522
1 ApeX Protocol(APEX) til ISK
kr26.8378

ApeX Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ApeX Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell ApeX Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om ApeX Protocol

Hvor mye er ApeX Protocol (APEX) verdt i dag?
Live APEX prisen i USD er 0.2218 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende APEX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på APEX til USD er $ 0.2218. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ApeX Protocol?
Markedsverdien for APEX er $ 29.79M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av APEX?
Den sirkulerende forsyningen av APEX er 134.30M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAPEX ?
APEX oppnådde en ATH-pris på 3.8325250957583354 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på APEX?
APEX så en ATL-pris på 0.11245349995021983 USD.
Hva er handelsvolumet til APEX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for APEX er $ 86.77K USD.
Vil APEX gå høyere i år?
APEX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut APEX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:30:55 (UTC+8)

ApeX Protocol (APEX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

