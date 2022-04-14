ApeX Protocol (APEX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ApeX Protocol (APEX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ApeX Protocol (APEX) Informasjon ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees. Offisiell nettside: https://apex.exchange/ Teknisk dokument: https://apex-pro.gitbook.io/apex-pro Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x52A8845DF664D76C69d2EEa607CD793565aF42B8

ApeX Protocol (APEX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ApeX Protocol (APEX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.63M $ 37.63M $ 37.63M Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 134.30M $ 134.30M $ 134.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 140.10M $ 140.10M $ 140.10M All-time high: $ 3.95 $ 3.95 $ 3.95 All-Time Low: $ 0.11245349995021983 $ 0.11245349995021983 $ 0.11245349995021983 Nåværende pris: $ 0.2802 $ 0.2802 $ 0.2802 Lær mer om ApeX Protocol (APEX) pris

ApeX Protocol (APEX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ApeX Protocol (APEX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet APEX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange APEX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår APEXs tokenomics, kan du utforske APEX tokenets livepris!

ApeX Protocol (APEX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til APEX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for APEX nå!

APEX prisforutsigelse Vil du vite hvor APEX kan være på vei? Vår APEX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se APEX tokenets prisforutsigelse nå!

