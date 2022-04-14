AP3X (AP3X) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AP3X (AP3X), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AP3X (AP3X) Informasjon APEX is the native token of the Apex Fusion ecosystem, minted exclusively on the Prime network. It powers transactions, staking, and governance across the interconnected blockchain networks. The supply and inflation rate are managed by Prime validators and a decentralized governance system. The smallest unit of APEX is DFM. When bridging between Cardano-based and EVM-based chains, token amounts are rounded down, with the difference included in the bridging fee. APEX ensures seamless value transfer across the ecosystem while supporting security, liquidity, and network operations. Offisiell nettside: http://www.apexfusion.org/ Teknisk dokument: https://apexfusion.org/apex-fusion-litepaper Blokkutforsker: https://apexscan.org/en/ Kjøp AP3X nå!

AP3X (AP3X) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AP3X (AP3X), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 302.40M $ 302.40M $ 302.40M All-time high: $ 0.2518 $ 0.2518 $ 0.2518 All-Time Low: $ 0.09285476111012494 $ 0.09285476111012494 $ 0.09285476111012494 Nåværende pris: $ 0.1008 $ 0.1008 $ 0.1008 Lær mer om AP3X (AP3X) pris

AP3X (AP3X) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AP3X (AP3X) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AP3X tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AP3X tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AP3Xs tokenomics, kan du utforske AP3X tokenets livepris!

AP3X (AP3X) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AP3X hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AP3X nå!

AP3X prisforutsigelse Vil du vite hvor AP3X kan være på vei? Vår AP3X prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AP3X tokenets prisforutsigelse nå!

