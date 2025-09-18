Dagens AP3X livepris er 0.1018 USD. Spor prisoppdateringer for AP3X til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AP3X pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AP3X livepris er 0.1018 USD. Spor prisoppdateringer for AP3X til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AP3X pristrenden enkelt hos MEXC nå.

AP3X Logo

AP3X Pris(AP3X)

1 AP3X til USD livepris:

$0.1018
$0.1018$0.1018
-0.09%1D
USD
AP3X (AP3X) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:16:07 (UTC+8)

AP3X (AP3X) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0995
$ 0.0995$ 0.0995
24 timer lav
$ 0.1033
$ 0.1033$ 0.1033
24 timer høy

$ 0.0995
$ 0.0995$ 0.0995

$ 0.1033
$ 0.1033$ 0.1033

$ 0.25266104433191
$ 0.25266104433191$ 0.25266104433191

$ 0.09285476111012494
$ 0.09285476111012494$ 0.09285476111012494

0.00%

-0.09%

+3.24%

+3.24%

AP3X (AP3X) sanntidsprisen er $ 0.1018. I løpet av de siste 24 timene har AP3X blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0995 og et toppnivå på $ 0.1033, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AP3X er $ 0.25266104433191, mens den rekordlave prisen er $ 0.09285476111012494.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AP3X endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.09% over 24 timer og +3.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AP3X (AP3X) Markedsinformasjon

No.4300

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 101.75K
$ 101.75K$ 101.75K

$ 305.40M
$ 305.40M$ 305.40M

0.00
0.00 0.00

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

0.00%

AP3X

Nåværende markedsverdi på AP3X er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 101.75K. Den sirkulerende forsyningen på AP3X er 0.00, med en total tilgang på 3000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 305.40M.

AP3X (AP3X) Prishistorikk USD

Spor prisendringene AP3X for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000092-0.09%
30 dager$ -0.0071-6.52%
60 dager$ -0.0182-15.17%
90 dager$ -0.0438-30.09%
AP3X Prisendring i dag

I dag registrerte AP3X en endring på $ -0.000092 (-0.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

AP3X 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0071 (-6.52%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

AP3X 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AP3X en endring på $ -0.0182 (-15.17%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

AP3X 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0438-30.09% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for AP3X (AP3X)?

Sjekk ut AP3X Prishistorikk-siden nå.

Hva er AP3X (AP3X)

APEX is the native token of the Apex Fusion ecosystem, minted exclusively on the Prime network. It powers transactions, staking, and governance across the interconnected blockchain networks. The supply and inflation rate are managed by Prime validators and a decentralized governance system. The smallest unit of APEX is DFM. When bridging between Cardano-based and EVM-based chains, token amounts are rounded down, with the difference included in the bridging fee. APEX ensures seamless value transfer across the ecosystem while supporting security, liquidity, and network operations.

AP3X er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AP3X investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AP3X Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om AP3X på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AP3X kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AP3X Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AP3X (AP3X) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AP3X (AP3X) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AP3X.

Sjekk AP3Xprisprognosen nå!

AP3X (AP3X) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AP3X (AP3X) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AP3X tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AP3X (AP3X)

Leter du etter hvordan du kjøperAP3X? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AP3X på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AP3X til lokale valutaer

AP3X Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av AP3X, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell AP3X nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om AP3X

Hvor mye er AP3X (AP3X) verdt i dag?
Live AP3X prisen i USD er 0.1018 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AP3X-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AP3X til USD er $ 0.1018. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AP3X?
Markedsverdien for AP3X er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AP3X?
Den sirkulerende forsyningen av AP3X er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAP3X ?
AP3X oppnådde en ATH-pris på 0.25266104433191 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AP3X?
AP3X så en ATL-pris på 0.09285476111012494 USD.
Hva er handelsvolumet til AP3X?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AP3X er $ 101.75K USD.
Vil AP3X gå høyere i år?
AP3X kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AP3X prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:16:07 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

