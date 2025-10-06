Ark of Panda pris i dag

Sanntids Ark of Panda (AOP) pris i dag er $ 0.03907, med en 0.93% endring de siste 24 timene. Nåværende AOP til USD konverteringssats er $ 0.03907 per AOP.

Ark of Panda rangerer for tiden som #944 etter markedsverdi på $ 11.72M, med en sirkulerende forsyning på 300.00M AOP. I løpet av de siste 24 timene AOP har den blitt handlet mellom $ 0.039(laveste) og $ 0.04047 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0876270047781016, mens tidenes laveste notering var $ 0.03443426501172903.

Kortsiktig har AOP beveget seg -0.56% i løpet av den siste timen og -2.57% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.66K.

Ark of Panda (AOP) Markedsinformasjon

Rangering No.944 Markedsverdi $ 11.72M$ 11.72M $ 11.72M Volum (24 timer) $ 54.66K$ 54.66K $ 54.66K Fullt utvannet markedsverdi $ 78.14M$ 78.14M $ 78.14M Opplagsforsyning 300.00M 300.00M 300.00M Maksimal forsyning 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Total forsyning 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Opplagsforsyning 15.00% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Ark of Panda er $ 11.72M, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.66K. Den sirkulerende forsyningen på AOP er 300.00M, med en total tilgang på 2000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 78.14M.