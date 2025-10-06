Ark of Panda Pris(AOP)
Sanntids Ark of Panda (AOP) pris i dag er $ 0.03907, med en 0.93% endring de siste 24 timene. Nåværende AOP til USD konverteringssats er $ 0.03907 per AOP.
Ark of Panda rangerer for tiden som #944 etter markedsverdi på $ 11.72M, med en sirkulerende forsyning på 300.00M AOP. I løpet av de siste 24 timene AOP har den blitt handlet mellom $ 0.039(laveste) og $ 0.04047 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0876270047781016, mens tidenes laveste notering var $ 0.03443426501172903.
Kortsiktig har AOP beveget seg -0.56% i løpet av den siste timen og -2.57% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.66K.
No.944
15.00%
BSC
Nåværende markedsverdi på Ark of Panda er $ 11.72M, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.66K. Den sirkulerende forsyningen på AOP er 300.00M, med en total tilgang på 2000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 78.14M.
-0.56%
-0.92%
-2.57%
-2.57%
Spor prisendringene Ark of Panda for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.0003668
|-0.92%
|30 dager
|$ -0.01855
|-32.20%
|60 dager
|$ -0.01639
|-29.56%
|90 dager
|$ +0.01407
|+56.28%
I dag registrerte AOP en endring på $ -0.0003668 (-0.92%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.
I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.01855 (-32.20%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.
Ved å utvide visningen til 60 dager, så AOP en endring på $ -0.01639 (-29.56%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.
Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01407+56.28% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.
Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Ark of Panda (AOP)?
Sjekk ut Ark of Panda Prishistorikk-siden nå.
I 2040 kan prisen på Ark of Panda potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.
Klar til å komme i gang med Ark of Panda? Kjøp av AOP er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper Ark of Panda. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte Ark of Panda (AOP) kjøpsreisen din.
Å eie Ark of Panda lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine
Å kjøpe Ark of Panda (AOP) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.
Sjekk ut MEXCs konkurransedyktige handelsgebyrer
Videre kan du handle utvalgte spottokens helt uten gebyrer via MEXCs Zero Fee Fest.
Ark of Panda is a BNB Chain-based ecosystem bridging Web2 and Web3 with AI-driven UGC for collaborative digital assets.
For en mer dyptgående forståelse av Ark of Panda, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|11-23 21:23:00
|Bransjeoppdateringer
Bitcoin Market Cap Rebounds to Over $1.7 Trillion, Rising to 8th Place in Global Asset Market Cap Ranking
|11-23 16:01:47
|Bransjeoppdateringer
Market remains in "Extreme Fear" state, with an average of only 10 over the past week
|11-22 16:42:51
|Bransjeoppdateringer
Eight-day outflow ends, U.S. spot Ethereum ETF sees net inflow of $55.7 million yesterday
|11-22 07:25:03
|Bransjeoppdateringer
Probability of a 25-basis-point Fed rate cut in December rises to 71.3%, rate cut bets heat up again
|11-21 21:37:03
|Bransjeoppdateringer
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
|11-21 15:19:55
|Bransjeoppdateringer
Total crypto market cap drops to $3 trillion
Gå long eller short på AOP med belåning. Utforsk AOP USDT-futureshandel på MEXC og dra nytte av markedssvingninger.
Utforsk spot- og futuresmarkeder, se Ark of Panda sanntidspris, volum og handle direkte.
Topp kryptovalutaer med markedsdata tilgjengelig på MEXC
For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet
Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.
Beløp
1 AOP = 0.03907 USD