Ark of Panda (AOP) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Ark of Panda (AOP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 12:47:31 (UTC+8)
USD

Ark of Panda (AOP) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ark of Panda (AOP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 11.78M
Total forsyning:
$ 2.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 300.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 78.54M
All-time high:
$ 0.09233
All-Time Low:
$ 0.03443426501172903
Nåværende pris:
$ 0.03927
Ark of Panda (AOP) Informasjon

Ark of Panda is a BNB Chain-based ecosystem bridging Web2 and Web3 with AI-driven UGC for collaborative digital assets.

Offisiell nettside:
https://arkofpanda.com/
Teknisk dokument:
https://arkofpanda.gitbook.io/ark-of-panda
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0xd5df4d260d7a0145f655bcbf3b398076f21016c7

Ark of Panda (AOP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Ark of Panda (AOP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet AOP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange AOP tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår AOPs tokenomics, kan du utforske AOP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AOP

Interessert i å legge til Ark of Panda (AOP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AOP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Ark of Panda (AOP) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til AOP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

AOP prisforutsigelse

Vil du vite hvor AOP kan være på vei? Vår AOP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

