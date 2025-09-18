Dagens AO livepris er 8.544 USD. Spor prisoppdateringer for AO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AO livepris er 8.544 USD. Spor prisoppdateringer for AO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

AO Pris(AO)

1 AO til USD livepris:

-0.73%1D
USD
AO (AO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:15:45 (UTC+8)

AO (AO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.71%

-0.73%

-5.68%

-5.68%

AO (AO) sanntidsprisen er $ 8.544. I løpet av de siste 24 timene har AO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 8.5 og et toppnivå på $ 9.147, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AO er $ 25.45199751730859, mens den rekordlave prisen er $ 8.188585218344082.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AO endret seg med -0.71% i løpet av den siste timen, -0.73% over 24 timer og -5.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AO (AO) Markedsinformasjon

No.775

16.74%

AO

Nåværende markedsverdi på AO er $ 30.04M, med et 24-timers handelsvolum på $ 74.73K. Den sirkulerende forsyningen på AO er 3.52M, med en total tilgang på 3515928.17. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 179.42M.

AO (AO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene AO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.06282-0.73%
30 dager$ -3.516-29.16%
60 dager$ -9.006-51.32%
90 dager$ -5.586-39.54%
AO Prisendring i dag

I dag registrerte AO en endring på $ -0.06282 (-0.73%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

AO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -3.516 (-29.16%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

AO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AO en endring på $ -9.006 (-51.32%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

AO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -5.586-39.54% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for AO (AO)?

Sjekk ut AO Prishistorikk-siden nå.

Hva er AO (AO)

Unlike existing decentralized compute systems, AO supports computation without protocol-enforced limitations on size and form while maintaining the network's verifiability and trust minimization. AO achieves this acting as a single, unified computing environment hosted on a heterogeneous set of nodes in a distributed network. It is designed to support an arbitrary number of parallel processes, coordinating through an open message-passing layer. This standard connects independently operating processes into a cohesive 'web'—much like websites on independent servers form a unified experience through hyperlinks.

AO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om AO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AO (AO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AO (AO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AO.

Sjekk AOprisprognosen nå!

AO (AO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AO (AO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AO (AO)

Leter du etter hvordan du kjøperAO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AO til lokale valutaer

For en mer dyptgående forståelse av AO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell AO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om AO

Hvor mye er AO (AO) verdt i dag?
Live AO prisen i USD er 8.544 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AO til USD er $ 8.544. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AO?
Markedsverdien for AO er $ 30.04M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AO?
Den sirkulerende forsyningen av AO er 3.52M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAO ?
AO oppnådde en ATH-pris på 25.45199751730859 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AO?
AO så en ATL-pris på 8.188585218344082 USD.
Hva er handelsvolumet til AO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AO er $ 74.73K USD.
Vil AO gå høyere i år?
AO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:15:45 (UTC+8)

AO (AO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

