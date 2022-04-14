AO (AO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AO (AO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AO (AO) Informasjon Unlike existing decentralized compute systems, AO supports computation without protocol-enforced limitations on size and form while maintaining the network's verifiability and trust minimization. AO achieves this acting as a single, unified computing environment hosted on a heterogeneous set of nodes in a distributed network. It is designed to support an arbitrary number of parallel processes, coordinating through an open message-passing layer. This standard connects independently operating processes into a cohesive 'web'—much like websites on independent servers form a unified experience through hyperlinks. Offisiell nettside: https://ao.arweave.net/ Teknisk dokument: https://5z7leszqicjtb6bjtij34ipnwjcwk3owtp7szjirboxmwudpd2tq.arweave.net/7n6ySzBAkzD4KZoTviHtskVlbdab_yylEQuuy1BvHqc Blokkutforsker: https://www.ao.link/ Kjøp AO nå!

AO (AO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AO (AO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.72M $ 26.72M $ 26.72M Total forsyning: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Sirkulerende forsyning: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 159.58M $ 159.58M $ 159.58M All-time high: $ 316.37 $ 316.37 $ 316.37 All-Time Low: $ 8.188585218344082 $ 8.188585218344082 $ 8.188585218344082 Nåværende pris: $ 7.599 $ 7.599 $ 7.599 Lær mer om AO (AO) pris

AO (AO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AO (AO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AOs tokenomics, kan du utforske AO tokenets livepris!

