Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.

NavnANKR

RangeringNo.290

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.08%

Opplagsforsyning10,000,000,000

Maksimal forsyning10,000,000,000

Total forsyning10,000,000,000

Opplagsforsyning1%

Utstedelsesdato2019-03-05 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt0.0066 USDT

All-time high0.22517936,2021-03-28

Laveste pris0.000711080622353,2020-03-13

Offentlig blokkjedeETH

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...