Hva er AME Chain (AME)

AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source.

AME Chain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AME Chain investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk AME Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om AME Chain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AME Chain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AME Chain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AME Chain (AME) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AME Chain (AME) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AME Chain.

Sjekk AME Chainprisprognosen nå!

AME Chain (AME) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AME Chain (AME) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AME tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AME Chain (AME)

Leter du etter hvordan du kjøperAME Chain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AME Chain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AME til lokale valutaer

Prøv konverting

AME Chain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av AME Chain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om AME Chain Hvor mye er AME Chain (AME) verdt i dag? Live AME prisen i USD er 0.00081 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende AME-til-USD-pris? $ 0.00081 . Sjekk ut Den nåværende prisen på AME til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for AME Chain? Markedsverdien for AME er $ 405.00K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av AME? Den sirkulerende forsyningen av AME er 500.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAME ? AME oppnådde en ATH-pris på 0.15384444 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på AME? AME så en ATL-pris på 0.000295861409807915 USD . Hva er handelsvolumet til AME? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AME er $ 54.53K USD . Vil AME gå høyere i år? AME kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AME prisprognosen for en mer grundig analyse.

AME Chain (AME) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?