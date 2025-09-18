Dagens AME Chain livepris er 0.00081 USD. Spor prisoppdateringer for AME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AME pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AME Chain livepris er 0.00081 USD. Spor prisoppdateringer for AME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AME pristrenden enkelt hos MEXC nå.

AME Chain Logo

AME Chain Pris(AME)

1 AME til USD livepris:

+1.06%1D
USD
AME Chain (AME) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:30:23 (UTC+8)

AME Chain (AME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.79%

+1.06%

+6.31%

+6.31%

AME Chain (AME) sanntidsprisen er $ 0.00081. I løpet av de siste 24 timene har AME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00078 og et toppnivå på $ 0.00088, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AME er $ 0.15384444, mens den rekordlave prisen er $ 0.000295861409807915.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AME endret seg med +0.79% i løpet av den siste timen, +1.06% over 24 timer og +6.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AME Chain (AME) Markedsinformasjon

No.2638

50.00%

AME

Nåværende markedsverdi på AME Chain er $ 405.00K, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.53K. Den sirkulerende forsyningen på AME er 500.00M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 810.00K.

AME Chain (AME) Prishistorikk USD

Spor prisendringene AME Chain for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000008496+1.06%
30 dager$ +0.0000422+5.49%
60 dager$ +0.0004102+102.60%
90 dager$ +0.0003295+68.57%
AME Chain Prisendring i dag

I dag registrerte AME en endring på $ +0.000008496 (+1.06%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

AME Chain 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0000422 (+5.49%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

AME Chain 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AME en endring på $ +0.0004102 (+102.60%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

AME Chain 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0003295+68.57% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for AME Chain (AME)?

Sjekk ut AME Chain Prishistorikk-siden nå.

Hva er AME Chain (AME)

AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source.

AME Chain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AME Chain investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AME Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om AME Chain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AME Chain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AME Chain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AME Chain (AME) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AME Chain (AME) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AME Chain.

Sjekk AME Chainprisprognosen nå!

AME Chain (AME) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AME Chain (AME) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AME tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AME Chain (AME)

Leter du etter hvordan du kjøperAME Chain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AME Chain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AME til lokale valutaer

AME Chain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av AME Chain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell AME Chain nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om AME Chain

Hvor mye er AME Chain (AME) verdt i dag?
Live AME prisen i USD er 0.00081 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AME-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AME til USD er $ 0.00081. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AME Chain?
Markedsverdien for AME er $ 405.00K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AME?
Den sirkulerende forsyningen av AME er 500.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAME ?
AME oppnådde en ATH-pris på 0.15384444 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AME?
AME så en ATL-pris på 0.000295861409807915 USD.
Hva er handelsvolumet til AME?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AME er $ 54.53K USD.
Vil AME gå høyere i år?
AME kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AME prisprognosen for en mer grundig analyse.
AME Chain (AME) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

