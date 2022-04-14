AME Chain (AME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AME Chain (AME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AME Chain (AME) Informasjon AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source. Offisiell nettside: https://amechain.io/ Teknisk dokument: https://whitepaper.amechain.io/ Blokkutforsker: https://amescan.io Kjøp AME nå!

AME Chain (AME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AME Chain (AME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 398.20K $ 398.20K $ 398.20K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 796.40K $ 796.40K $ 796.40K All-time high: $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 All-Time Low: $ 0.000295861409807915 $ 0.000295861409807915 $ 0.000295861409807915 Nåværende pris: $ 0.0007964 $ 0.0007964 $ 0.0007964 Lær mer om AME Chain (AME) pris

AME Chain (AME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AME Chain (AME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AMEs tokenomics, kan du utforske AME tokenets livepris!

AME Chain (AME) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AME hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AME nå!

AME prisforutsigelse Vil du vite hvor AME kan være på vei? Vår AME prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AME tokenets prisforutsigelse nå!

