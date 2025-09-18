Hva er AIT Protocol (AITPROTOCOL)

The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments.

Folk spør også: Andre spørsmål om AIT Protocol Hvor mye er AIT Protocol (AITPROTOCOL) verdt i dag? Live AITPROTOCOL prisen i USD er 0.00519 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende AITPROTOCOL-til-USD-pris? $ 0.00519 . Sjekk ut Den nåværende prisen på AITPROTOCOL til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for AIT Protocol? Markedsverdien for AITPROTOCOL er $ 1.53M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av AITPROTOCOL? Den sirkulerende forsyningen av AITPROTOCOL er 295.61M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAITPROTOCOL ? AITPROTOCOL oppnådde en ATH-pris på 1.2080092865071796 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på AITPROTOCOL? AITPROTOCOL så en ATL-pris på 0.004750920224296018 USD . Hva er handelsvolumet til AITPROTOCOL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AITPROTOCOL er $ 1.69K USD . Vil AITPROTOCOL gå høyere i år? AITPROTOCOL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AITPROTOCOL prisprognosen for en mer grundig analyse.

