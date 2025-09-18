Dagens AIT Protocol livepris er 0.00519 USD. Spor prisoppdateringer for AITPROTOCOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AITPROTOCOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AIT Protocol livepris er 0.00519 USD. Spor prisoppdateringer for AITPROTOCOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AITPROTOCOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

AIT Protocol Pris(AITPROTOCOL)

$0.00519
$0.00519$0.00519
+0.58%1D
AIT Protocol (AITPROTOCOL) Live prisdiagram
AIT Protocol (AITPROTOCOL) Prisinformasjon (USD)

$ 0.00502
$ 0.00502$ 0.00502
$ 0.00584
$ 0.00584$ 0.00584
$ 0.00502
$ 0.00502$ 0.00502

$ 0.00584
$ 0.00584$ 0.00584

$ 1.2080092865071796
$ 1.2080092865071796$ 1.2080092865071796

$ 0.004750920224296018
$ 0.004750920224296018$ 0.004750920224296018

+0.58%

+0.58%

+1.76%

+1.76%

AIT Protocol (AITPROTOCOL) sanntidsprisen er $ 0.00519. I løpet av de siste 24 timene har AITPROTOCOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00502 og et toppnivå på $ 0.00584, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AITPROTOCOL er $ 1.2080092865071796, mens den rekordlave prisen er $ 0.004750920224296018.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AITPROTOCOL endret seg med +0.58% i løpet av den siste timen, +0.58% over 24 timer og +1.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AIT Protocol (AITPROTOCOL) Markedsinformasjon

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

$ 1.69K
$ 1.69K$ 1.69K

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

295.61M
295.61M 295.61M

297,604,759.67804533
297,604,759.67804533 297,604,759.67804533

Nåværende markedsverdi på AIT Protocol er $ 1.53M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.69K. Den sirkulerende forsyningen på AITPROTOCOL er 295.61M, med en total tilgang på 297604759.67804533. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.54M.

AIT Protocol (AITPROTOCOL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene AIT Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000299+0.58%
30 dager$ -0.00534-50.72%
60 dager$ -0.01164-69.17%
90 dager$ -0.00503-49.22%
AIT Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte AITPROTOCOL en endring på $ +0.0000299 (+0.58%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

AIT Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00534 (-50.72%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

AIT Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AITPROTOCOL en endring på $ -0.01164 (-69.17%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

AIT Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00503-49.22% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for AIT Protocol (AITPROTOCOL)?

Sjekk ut AIT Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er AIT Protocol (AITPROTOCOL)

The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments.

AIT Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AIT Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

- Sjekk AITPROTOCOL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om AIT Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AIT Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AIT Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AIT Protocol (AITPROTOCOL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AIT Protocol (AITPROTOCOL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AIT Protocol.

Sjekk AIT Protocolprisprognosen nå!

AIT Protocol (AITPROTOCOL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AIT Protocol (AITPROTOCOL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AITPROTOCOL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AIT Protocol (AITPROTOCOL)

Leter du etter hvordan du kjøperAIT Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AIT Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til VND
136.57485
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til AUD
A$0.0078369
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til GBP
0.0038406
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til EUR
0.0044115
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til USD
$0.00519
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til MYR
RM0.021798
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til TRY
0.2147103
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til JPY
¥0.76293
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til ARS
ARS$7.6548348
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til RUB
0.4333131
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til INR
0.4571871
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til IDR
Rp86.4999654
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til KRW
7.2485616
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til PHP
0.2960895
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til EGP
￡E.0.2499504
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til BRL
R$0.0276108
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til CAD
C$0.0071103
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til BDT
0.6318306
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til NGN
7.7578044
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til COP
$20.1945495
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til ZAR
R.0.0899427
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til UAH
0.2144508
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til TZS
T.Sh.12.8464956
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til VES
Bs0.84597
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til CLP
$4.95645
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til PKR
Rs1.4731296
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til KZT
2.8099179
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til THB
฿0.1651977
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til TWD
NT$0.1568418
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til AED
د.إ0.0190473
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til CHF
Fr0.0041001
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til HKD
HK$0.0403263
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til AMD
֏1.986213
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til MAD
.د.م0.0468138
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til MXN
$0.095496
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til SAR
ريال0.0194625
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til ETB
Br0.7451283
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til KES
KSh0.6704442
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til JOD
د.أ0.00367971
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til PLN
0.0187878
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til RON
лв0.0223689
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til SEK
kr0.048786
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til BGN
лв0.0086154
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til HUF
Ft1.7247927
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til CZK
0.1071735
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til KWD
د.ك0.00158295
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til ILS
0.0172827
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til BOB
Bs0.0358629
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til AZN
0.008823
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til TJS
SM0.0485784
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til GEL
0.014013
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til AOA
Kz4.7310483
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til BHD
.د.ب0.00195663
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til BMD
$0.00519
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til DKK
kr0.0329565
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til HNL
L0.1360299
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til MUR
0.2353146
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til NAD
$0.0900465
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til NOK
kr0.0515886
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til NZD
$0.008823
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til PAB
B/.0.00519
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til PGK
K0.0216942
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til QAR
ر.ق0.0188397
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til RSD
дин.0.517443
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til UZS
soʻm64.0740273
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til ALL
L0.4279674
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til ANG
ƒ0.0092901
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til AWG
ƒ0.009342
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til BBD
$0.01038
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til BAM
KM0.0086154
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til BIF
Fr15.49215
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til BND
$0.0066432
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til BSD
$0.00519
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til JMD
$0.8325279
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til KHR
20.8433514
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til KMF
Fr2.16942
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til LAK
112.8260847
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til LKR
Rs1.5698712
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til MDL
L0.085635
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til MGA
Ar22.9645563
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til MOP
P0.0415719
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til MVR
0.079407
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til MWK
MK9.0104109
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til MZN
MT0.331641
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til NPR
Rs0.7313748
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til PYG
37.06698
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til RWF
Fr7.52031
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til SBD
$0.042558
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til SCR
0.0744246
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til SRD
$0.1976871
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til SVC
$0.0454125
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til SZL
L0.0900465
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til TMT
m0.018165
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til TND
د.ت0.0151029
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til TTD
$0.0351363
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til UGX
Sh18.20652
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til XAF
Fr2.89602
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til XCD
$0.014013
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til XOF
Fr2.89602
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til XPF
Fr0.52419
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til BWP
P0.0691308
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til BZD
$0.0104319
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til CVE
$0.4867182
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til DJF
Fr0.92382
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til DOP
$0.3218838
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til DZD
د.ج0.6724164
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til FJD
$0.0116775
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til GNF
Fr45.12705
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til GTQ
Q0.0397554
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til GYD
$1.0862151
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) til ISK
kr0.62799

For en mer dyptgående forståelse av AIT Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om AIT Protocol

Hvor mye er AIT Protocol (AITPROTOCOL) verdt i dag?
Live AITPROTOCOL prisen i USD er 0.00519 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AITPROTOCOL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AITPROTOCOL til USD er $ 0.00519. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AIT Protocol?
Markedsverdien for AITPROTOCOL er $ 1.53M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AITPROTOCOL?
Den sirkulerende forsyningen av AITPROTOCOL er 295.61M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAITPROTOCOL ?
AITPROTOCOL oppnådde en ATH-pris på 1.2080092865071796 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AITPROTOCOL?
AITPROTOCOL så en ATL-pris på 0.004750920224296018 USD.
Hva er handelsvolumet til AITPROTOCOL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AITPROTOCOL er $ 1.69K USD.
Vil AITPROTOCOL gå høyere i år?
AITPROTOCOL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AITPROTOCOL prisprognosen for en mer grundig analyse.
