AIT Protocol (AITPROTOCOL) Informasjon The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments. Offisiell nettside: https://aitprotocol.ai/ Teknisk dokument: https://github.com/ait-protocol/einstein-ait-prod Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x89d584A1EDB3A70B3B07963F9A3eA5399E38b136 Kjøp AITPROTOCOL nå!

AIT Protocol (AITPROTOCOL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AIT Protocol (AITPROTOCOL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Total forsyning: $ 297.60M $ 297.60M $ 297.60M Sirkulerende forsyning: $ 295.61M $ 295.61M $ 295.61M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M All-time high: $ 0.72 $ 0.72 $ 0.72 All-Time Low: $ 0.004750920224296018 $ 0.004750920224296018 $ 0.004750920224296018 Nåværende pris: $ 0.00481 $ 0.00481 $ 0.00481 Lær mer om AIT Protocol (AITPROTOCOL) pris

AIT Protocol (AITPROTOCOL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AIT Protocol (AITPROTOCOL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AITPROTOCOL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AITPROTOCOL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AITPROTOCOLs tokenomics, kan du utforske AITPROTOCOL tokenets livepris!

AIT Protocol (AITPROTOCOL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AITPROTOCOL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AITPROTOCOL nå!

AITPROTOCOL prisforutsigelse Vil du vite hvor AITPROTOCOL kan være på vei? Vår AITPROTOCOL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AITPROTOCOL tokenets prisforutsigelse nå!

