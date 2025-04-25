AIOT

OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications.

NavnAIOT

RangeringNo.444

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)10.25%

Opplagsforsyning82,516,666

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.0825%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high2.022925810880365,2025-08-19

Laveste pris0.04452569076105928,2025-04-25

Offentlig blokkjedeBSC

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...