AGLD

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

NavnAGLD

RangeringNo.417

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)28.24%

Opplagsforsyning77,310,001

Maksimal forsyning96,000,000

Total forsyning92,810,001

Opplagsforsyning0.8053%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high7.62791577,2021-09-03

Laveste pris0.20848210063010023,2022-11-09

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

